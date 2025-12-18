Ричмонд
Эксперт назвал возможный ответ РФ на изъятие активов Евросоюзом

Россия может ответить на изъятие замороженных активов Европейским союзом судебными исками и введением ограничений в отношении иностранного капитала, расположенного на территории страны. Такой прогноз озвучил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в комментарии «Ленте.ру».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Забирать иностранные активы мы пока не рискнем, потому что нас по судам затаскают. Пока что Россия регулирует только вывоз капитала иностранными компаниями, возможно, он будет полностью запрещен», — отметил эксперт.

Возможные ответные шаги России на конфискацию замороженных активов со стороны ЕС включают не только судебные иски, которые, по мнению профессора, станут лишь «первой линией обороны». Ткаченко также подчеркнул, что окончательное решение Москвы будет зависеть от формы передачи средств, выбранной Брюсселем, и не исключил широкий спектр ограничительных мер в отношении иностранных активов, находящихся в России.

«Государства ЕС тоже прекрасно понимают, что если дело дойдет до изъятия активов, то российская дипломатия оценит это как объявление экономической войны», — резюмировал эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

