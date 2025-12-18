Эксперт назвал возможный ответ РФ на изъятие активов Евросоюзом

Возможные ответные шаги России на конфискацию замороженных активов со стороны ЕС включают не только судебные иски, которые, по мнению профессора, станут лишь «первой линией обороны». Ткаченко также подчеркнул, что окончательное решение Москвы будет зависеть от формы передачи средств, выбранной Брюсселем, и не исключил широкий спектр ограничительных мер в отношении иностранных активов, находящихся в России.
«Государства ЕС тоже прекрасно понимают, что если дело дойдет до изъятия активов, то российская дипломатия оценит это как объявление экономической войны», — резюмировал эксперт.
