Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

«Меньше всего рабочих дней — 15 — будет в январе 2026 года. В 2025 году в январе было 17 рабочих дней, и он тоже был месяцем с наименьшим числом рабочих дней. К месяцам с небольшим числом рабочих дней в 2026 году относятся февраль (19 рабочих дней), май (19), ноябрь (20 рабочих дней). Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль (23 рабочих дня). В 2025 году таких месяцев было два — июль и октябрь (по 23 рабочих дня). К месяцам с 22 рабочими днями в 2026 году относятся апрель, сентябрь, октябрь, декабрь», — отметил Балынин.
Экономист привел пример с россиянином, чья зарплата составляет 90 тысяч рублей, а средний дневной заработок равен 2,75 тысячам рублей. При оформлении 14-дневного отпуска в январе, например, с 12 по 25 число для объединения с новогодними каникулами, сумма отпускных составит 38,5 тысячи рублей. Поскольку в оставшейся части января будет пять рабочих дней, заработная плата за этот период начислится в размере 30 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выплат за январь — отпускные плюс зарплата — достигнет 68,5 тысячи рублей.
Если же взять отпуск той же продолжительности в июле 2026 года, например, с 6 по 19 число, то отпускные останутся неизменными — 38,5 тысячи рублей, сообщил он. Однако в июле количество рабочих дней до и после отпуска будет больше: три дня до его начала и десять дней после, что в сумме составляет тринадцать рабочих дней. Зарплата за это время составит 50,87 тысячи рублей, а общий доход за месяц — 89,37 тысячи рублей.
При переносе отпуска на декабрь 2026 года, скажем, с 17 по 30 число, общая сумма выплат россиянину из примера slightly снизится и составит 87,59 тысячи рублей.
Балынин также отметил, что оплата отпуска по закону должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. Что касается заработной платы за отработанные дни в месяце, то ее выплата происходит в сроки, установленные внутренними документами компании, но с обязательным соблюдением требования Трудового кодекса РФ: не позднее 15 календарных дней с даты окончания расчетного периода, за который она начислена.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».