Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада

По словам Елина, банки повышают ставки в конце года из-за потребности в дополнительной ликвидности, особенно на коротких сроках. Обычная прибавка к стандартной ставке в таких акциях составляет не более 0,5−1 процентного пункта. Предложения с доходностью существенно выше ключевой ставки часто содержат подвох.
«При этом банки ориентируются, прежде всего, на ту ключевую ставку, которую мы видим сегодня. Исходя из ее уровня, они выстраивают конкурентную борьбу за клиента. Все, что выше — разовые маркетинговые предложения на небольшой срок», — подчеркнул эксперт.
Он рассказал, что скорее всего, такой продукт окажется комбинированным и будет включать инструменты фондового или страхового рынка. В этом случае доходность не гарантирована, а зависит от множества условий. Не разобравшись в деталях, клиент может не только не заработать, но и понести убытки.
Елин добавил, что перед подписанием договора необходимо убедиться, что он не превращает вклад в нестандартный продукт. Соглашаться можно только после полного понимания всех рисков.
