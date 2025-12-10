Эксперт назвал причину роста тарифов на ЖКУ на 18% в 2026 году

По его словам, главная причина пересмотра тарифов — переход к новой модели тарифного регулирования, направленной на финансовую устойчивость коммунального сектора и привлечение инвестиций в модернизацию систем.
«Повышение тарифов — это не самоцель, а вынужденная мера для обеспечения надежности и качества коммунальных услуг. Высокий уровень износа сетей, который в среднем по стране превышает 60%, требует масштабных инвестиций. Новые тарифы позволят финансировать программы по замене труб, теплотрасс и внедрению интеллектуальных систем учета, что в конечном итоге приведет к снижению аварийности и справедливым расчетам для потребителей», — сообщил эксперт.
Стаканчиков пояснил, что различия по регионам связаны с текущим состоянием инфраструктуры и стоимостью производства ресурсов. Значительный рост ожидается в субъектах с наиболее изношенными сетями — например, в Тамбовской и Тюменской областях, Ставропольском крае и Республике Дагестан. В регионах с более новым коммунальным хозяйством, таких как Ленинградская область, повышение будет значительно мягче.
Эксперт обратил внимание на то, что потребители ощутят основную нагрузку только в IV квартале, когда вступят в силу ключевые изменения. В такой ситуации важно внимательно контролировать расход коммунальных ресурсов и сверять начисления в квитанциях. Ошибки при передаче данных или сбои в работе общедомовых приборов учета могут привести к переплатам, даже если фактическое потребление не изменилось.
Специалист порекомендовал россиянам отмечать резкие изменения в суммах платежей и при необходимости обращаться в управляющую компанию за разъяснениями.
«Важно отметить, что для социально уязвимых категорий граждан (многодетных семей, пенсионеров, инвалидов) действует механизм жилищных субсидий, который будет адаптирован под новые условия для предотвращения чрезмерной нагрузки», — заключил он.
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский 25 июня напомнил, что в России граждане, чьи расходы на оплату счетов ЖКХ превышают определенную долю семейного дохода, имеют право на получение субсидий. Прежде всего к таким категориям обычно относятся малоимущие или многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, а также семьи участников специальной военной операции (СВО) при соответствии критериям нуждаемости, отметил он.