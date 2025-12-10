Эксперт назвал причину роста тарифов на ЖКУ на 18% в 2026 году

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги в России увеличатся в среднем почти на 18%, повышение пройдет в два этапа. С 1 января индексация составит 1,7% для всех регионов, а основное повышение будет с 1 октября. В отдельных субъектах суммарный рост может превысить 40%, тогда как в других составит около 9−10%. О том, что способствует росту тарифов и какие изменения в связи в этим ждут россиян, рассказал 10 декабря «Известиям» коммерческий директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков.