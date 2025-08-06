Эксперт назвал предпосылки дальнейшего падения доллара США

Джеффри Кэмпбелл, менеджер компании DoubleLine Capital, под управлением которого на сентябрь 2024 года находилось 95 млрд долларов, считает, что «у доллара есть потенциал для дальнейшего снижения». После слабого первого полугодия доллар укрепился в июле 2025 года, однако Кэмпбелл уверен в сохранении тренда на ослабление валюты из-за опасений инвесторов относительно растущего дефицита бюджета США, что вынуждает их диверсифицировать портфели за счет других регионов.
Во вторник индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,1% на фоне более слабых, чем ожидалось, данных сектора услуг. Среди ключевых факторов давления на доллар — стремление Дональда Трампа к понижению стоимости заимствований и критика председателя ФРС Джерома Пауэлла, которую Трамп продолжает в рамках давления на центробанк. Американский президент сообщил о намерении в ближайшее время объявить нового главу ФРС после заявления об уходе действующего председателя Адрианы Куглер в пятницу. Новый кандидат, выбранный президентом, сможет возглавить регулятор, когда срок Пауэлла истечет в мае. Трамп отрицает планы досрочно отправить Пауэлла в отставку.
По мнению Кэмпбелла, на курс доллара влияет и замедление экономики США. Согласно данным ISM, рост сектора услуг в июле практически отсутствовал из-за низкого спроса и роста издержек, что вынудило компании сокращать персонал. Ранее вышли слабые данные рынка труда и рост индекса цен, отслеживаемого ФРС.
Слабый экономический рост затрудняет проведение корректировок фискальной политики. Кэмпбелл отмечает, что с начала года долларовый индекс снизился более чем на 7%. По его мнению, угрозой для долгосрочного снижения доллара может стать восстановление статуса США как уникальной инвестиционной площадки, если удастся реализовать фискальные реформы и обеспечить прогнозируемость торговой политики. При этом он отслеживает планы торговых партнеров США инвестировать в американскую экономику, однако сроки и объемы этих инвестиций пока остаются неясными.
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