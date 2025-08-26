Эксперт назвал одну из самых высокооплачиваемых профессий

«Одной из самых высоких зарплат в сфере БАС можно назвать зарплату пилота агродрона. Он может зарабатывать до 300 тысяч рублей в аграрный сезон, обрабатывая сельхозугодья», — сказал он, беседуя с агентством РИА Новости. Комментарий приводит ПРАЙМ.
По его словам, зарплаты специалистов в сфере беспилотных авиационных систем выше в Москве и Санкт-Петербурге, но при сравнении зарплат стоит смотреть не только на их уровень, но и на востребованность кадров.
«Зарплаты в столицах и регионах могут отличаться в разы. Но мы предлагаем своим сотрудникам, которые работают на наших предприятиях, сопоставимые и даже в чем-то более привлекательные условия труда. При этом все цифры, которые мы называем, к примеру, по пилотам, получают у нас люди в Самарской области и не только», — добавил Казаренко.
Он отметил, что регионы по уровню заработной платы начинают «подтягиваться» к Москве и борьба за квалифицированные кадры уже ведется. «Поэтому важно понимать, что на сегодня, если ты квалифицированный специалист, то твоя оплата труда ценится высоко и в Москве, и в регионах», — заверил топ-менеджер.
При меняющихся потребностях в специалистах стабильно высокой остается потребность в слесарях-сборщиках и инженерах, а также растет потребность в эксплуатации беспилотных авиационных систем — пилотах, техниках по ремонту, аналитиках данных и всеми, кто связан со сценариями применения БАС. «Транспорт будущего», по словам Казаренко, планирует увеличивать количество людей в этом направлении.
Он подчеркнул, что российские разработчики значительно продвинулись в вопросах импортозамещения, что может дать толчок к развитию категории новых конструкторов, новых технологов, которые уже работают и будут продолжать работать над перспективными типами и самих беспилотников, и их комплектующих.