Россиян научили, как самостоятельно рассчитать доход от банковских вкладов

По ее словам, граждане могут самостоятельно рассчитать сумму дохода для корректного заполнения налоговой декларации.
«Декларации по доходам в российских банках подавать не надо, у них налажен обмен с ФНС. Во всех личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц на портале содержится информация о сумме полученных в 2024 году процентных доходах от банковских вкладов. В ЛК можно уже сейчас посчитать, сколько надо будет заплатить», — подчеркнула эксперт.
Мемрук напомнила, что ставка НДФЛ на процентные доходы по банковским вкладам, полученным до 1 января 2025 года, составляет 13% при сумме дохода менее 5 миллионов рублей.
«Если доход превысил 5 миллионов рублей, то налог составит 650 тысяч рублей (это 13% с 5 миллионов рублей) плюс 15% с суммы превышения. С процентов, полученных с 2025 году, ставка 15% будет применяться, если доход составит более 2,4 миллиона рублей в год», — сказала она.
Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам действует в России с 2021 года, однако впервые россияне уплатили данный налог в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. Налог начисляется не на всю сумму вклада, а только на ту часть процентного дохода, которая превышает необлагаемую сумму.
Размер необлагаемой суммы рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки Центробанка, установленной на первое число каждого месяца календарного года. В 2024 году ее максимальное значение составило 21%. Таким образом, необлагаемый налогом доход по вкладам за 2024 год составляет 210 тысяч рублей (21% от 1 миллиона рублей).
Рассчитывать сумму налога самостоятельно гражданам не потребуется — эта обязанность возложена на налоговые органы. Финансовые организации уже передали в ФНС информацию о выплаченных процентных доходах, на основании которых инспекция рассчитает сумму налога, которую нужно будет уплатить до 1 декабря 2025 года.
