Россиян научили, как самостоятельно рассчитать доход от банковских вкладов

«Декларации по доходам в российских банках подавать не надо, у них налажен обмен с ФНС. Во всех личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц на портале содержится информация о сумме полученных в 2024 году процентных доходах от банковских вкладов. В ЛК можно уже сейчас посчитать, сколько надо будет заплатить», — подчеркнула эксперт.