Эксперт Медведев: бизнес возобновит длинные инвестиции при ключевой ставке 14%

Генеральный директор компании ПСМ уточнил, что из-за выдачи кредитов под 22−23% даже у крупных промышленных компаний возникают трудности с реализацией некоторых внутренних проектов.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские промышленные компании возобновят долгосрочное планирование инвестиций при снижении ключевой ставки ЦБ до 14−15%, это поспособствует развитию компаний и стабилизации экономики в целом. Такое мнение выразил ТАСС генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.

«Даже после снижения ставки до 18% для бизнеса ситуация остается тяжелой: кредиты компаниям выдают под 22−23%. Это запредельные цифры, которые также не позволяют инвестировать. Что касается оптимальной ставки, то можно о чем-то говорить, только когда она снизится к 14 15%», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, какой уровень ставки он считает оптимальным для бизнеса.

Эксперт уточнил, что из-за выдачи кредитов под 22−23% даже у крупных промышленных компаний возникают трудности с реализацией некоторых внутренних проектов. «К примеру, мы строим цех по производству насосного оборудования, но уже на собственные средства и параллельно кредитуемся на операционную деятельность под 25% годовых. Чтобы покрыть такие проценты, нужно иметь высокую маржинальность бизнеса», — считает Медведев.

Кроме высокой ключевой ставки и отсутствия инвестиций на ситуацию в машиностроительной отрасли негативно повлияли низкая цена на нефть и колебания курсов валют. В итоге инвестиции и закупки оборудования практически свелись к нулю, добавил собеседник агентства.

ПСМ — системообразующее предприятие машиностроительной отрасли, один из ведущих производителей промышленного энергетического, электротехнического, насосного оборудования в России. Лидер рынка дизельных электростанций с долей более 25%.

Как сообщалось ранее, Банк России на заседании 25 июля второй раз подряд понизил ключевую ставку — на 2 п. п. — до 18%, на предыдущем заседании ставка была снижена на 100 базисных пунктов — до 20%. Следующее заседание регулятора по базовой ставке запланировано на 12 сентября.

