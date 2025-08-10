Эксперт Медведев: бизнес возобновит длинные инвестиции при ключевой ставке 14%

«Даже после снижения ставки до 18% для бизнеса ситуация остается тяжелой: кредиты компаниям выдают под 22−23%. Это запредельные цифры, которые также не позволяют инвестировать. Что касается оптимальной ставки, то можно о чем-то говорить, только когда она снизится к 14 15%», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, какой уровень ставки он считает оптимальным для бизнеса.