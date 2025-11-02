Эксперт Малков: Рынок СПГ будет во многом искусственно фрагментирован

Впрочем, нас в этой истории интересует будущее российского газа и его экспорта, в том числе, в виде СПГ. Уже понятно, что мы уходим из Европы, сохранив для себя только рынок Турции. Проекты экспорта газа по трубопроводам будут реализовываться, здесь есть явные конкурентные преимущества перед СПГ, но их минус, что они очень долгие, а это в условиях быстро меняющейся конъюнктуры и геополитической ситуации играет против них. Планы по расширению экспорта СПГ у нас есть, но отрасль оказалась под жесткими санкциями. Уже запущенные или строящиеся заводы, попавшие под санкции, вроде «Арктик СПГ-2» постепенно находят себе покупателей (Китай), но начинать с нуля новые проекты сейчас слишком рискованно и затратно. Яркий пример, недавнее сообщение компании ЯТЭК о приостановке проекта «Якутский СПГ», который предполагал выпуск 18 млн тонн сжиженного природного газа в год. А если произойдет еще и обвал цен на газ в мире?