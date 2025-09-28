Ричмонд
Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Для того, чтобы начать откладывать деньги, важно определить цель накопления и разработать последовательную тактику, рассказал агентству Прайм президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Источник: © РИА Новости

Так, если речь идет о том, чтобы отложить небольшую сумму на несколько месяцев, можно использовать банковский депозит. Для долгосрочных сбережений поможет программа долгосрочных сбережений (ПДС) либо инвестсчета, а также корпоративные пенсионные программы.

«В процессе формирования накоплений помогают и современные технологии. Цифровые сервисы банков и НПФ позволяют настроить автоплатежи и переложить на систему заботу о регулярных взносах. Даже незначительные, но регулярные начисления способны привести к весомым результатам», — отмечает он.

Чтобы избегать ненужных трат, важно правильно поставить себе цель. Тем, кто знает, на что копит, легче отказаться от сиюминутных покупок, заключил Беляков.

