Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля

Так, если речь идет о том, чтобы отложить небольшую сумму на несколько месяцев, можно использовать банковский депозит. Для долгосрочных сбережений поможет программа долгосрочных сбережений (ПДС) либо инвестсчета, а также корпоративные пенсионные программы.
«В процессе формирования накоплений помогают и современные технологии. Цифровые сервисы банков и НПФ позволяют настроить автоплатежи и переложить на систему заботу о регулярных взносах. Даже незначительные, но регулярные начисления способны привести к весомым результатам», — отмечает он.
Чтобы избегать ненужных трат, важно правильно поставить себе цель. Тем, кто знает, на что копит, легче отказаться от сиюминутных покупок, заключил Беляков.