Эксперт спрогнозировал, сколько будут стоить овощи зимой

Эксперт сообщил, что к весне и лету 2026 года ситуация начнет меняться. С выходом на рынок нового урожая тепличных и открытых культур предложение возрастет, а издержки на хранение и транспортировку снизятся. Это традиционно приводит к удешевлению овощей на 10−30 процентов. Наиболее заметно подешевеют капуста, морковь и картофель, однако снижение цен не будет равномерным по всем позициям.