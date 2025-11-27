Ричмонд
Эксперт спрогнозировал, сколько будут стоить овощи зимой

Цены на овощи зимой в России традиционно растут. Однако в этом сезоне резких скачков не ожидается, сообщил «Газете.Ru» инженер-практик и эксперт по механизации сельского хозяйства, специалист с 20-летним опытом работы в агробизнесе Константин Фоменко.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Стоимость овощей в России формируется под влиянием целого ряда природных, экономических и логистических факторов.

«На цены влияют не только урожайность и климатические условия, но и общий уровень инфляции, рост себестоимости производства, увеличение стоимости топлива, хранения и транспортировки», — подчеркнул Фоменко.

Существенную роль также играют внешнеполитические обстоятельства, такие как санкции и ограничения на импорт, которые могут снижать предложение и повышать внутренние цены. Курс национальной валюты напрямую отражается на стоимости импортных овощей, делая поставки дороже при ослаблении рубля.

По его словам, в текущем году урожай овощей открытого грунта, особенно картофеля, капусты и моркови, оказался немного выше прошлогоднего, что позволяет рассчитывать на стабильность цен в осенне-зимний период. Однако существуют и проблемные направления, к которым относятся тепличные овощи, такие как томаты, огурцы и перец. Их производство остается затратным, поэтому доля импорта в этом сегменте по-прежнему значительна.

При этом часть урожая ежегодно теряется из-за устаревших мощностей хранения. Во многих регионах овощехранилища физически и технологически изношены, что приводит к потере качества продукции, часть которой просто не доходит до полок магазинов.

С учетом всех этих факторов — урожая, условий хранения, транспортных расходов и уровня инфляции — зимой 2025−2026 годов можно ожидать умеренного повышения цен на овощи без резких скачков. Рынок оценивается как сбалансированный, без предпосылок к серьезным шокам в поставках. Рост может составить несколько процентов, главным образом за счет затрат на хранение и энергоносители в холодный период.

Эксперт сообщил, что к весне и лету 2026 года ситуация начнет меняться. С выходом на рынок нового урожая тепличных и открытых культур предложение возрастет, а издержки на хранение и транспортировку снизятся. Это традиционно приводит к удешевлению овощей на 10−30 процентов. Наиболее заметно подешевеют капуста, морковь и картофель, однако снижение цен не будет равномерным по всем позициям.

«Для тепличных и импортных культур цены могут остаться выше прошлогоднего уровня — из-за инфляции, роста издержек производителей и колебаний курса рубля», — отметил Фоменко.

В целом рынок овощей в России постепенно становится более предсказуемым, но остается чувствительным к погодным и логистическим рискам.

«Главное, что сейчас нужно отрасли, — это модернизация систем хранения и снижение потерь на пути от поля до прилавка. Это позволит стабилизировать цены и сделать их менее зависимыми от сезонных колебаний».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

