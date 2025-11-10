Эксперт Боярков: Техсбор вводится на конкурентных рынках

«Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие), будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа», — подчеркнули в Минпромторге.