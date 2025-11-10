Эксперт Боярков: Техсбор вводится на конкурентных рынках

Введение сбора будет происходить поэтапно, что позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм. На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.
«Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения (на детали и на готовое изделие), будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа», — подчеркнули в Минпромторге.
Основной целью введения технологического сбора является стимулирование производства электроники внутри страны, особенно в тех категориях, где доля российских производителей традиционно низка. Средства от сбора будут аккумулироваться в специальных фондах, предназначенных для финансирования программ по развитию радиоэлектроники и микроэлектроники, что будет отличать данный сбор от классических налогов.
Идея промышленного сбора стала известна еще в июле 2025 года, когда министр промышленности и торговли Антон Алиханов объявил о подготовке новой системы поддержки на правительственном часе в Совете Федерации.
По его словам, собранные средства будут направлены в отрасли стратегического значения — радиоэлектронику и микроэлектронику.
Сбор будет также распространен на компоненты и модули электронной аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования более глубокой локализации производства внутри страны.
В условиях санкций и сложностей с импортом создание устойчивой и независимой производственной цепочки компонентной базы становится приоритетной задачей для российской промышленности. Эти компоненты используют не только в смартфонах и компьютерах, но и в медицинском оборудовании, системах связи.
По мнению вице-президента GS Group Федора Бояркова, сбор вводится на конкурентных рынках, на которых у участников есть стремление к сохранению наиболее привлекательной цены товара для потребителя.
«При формировании подходов к введению технологического сбора усредненная ставка была сформирована таким образом, чтобы не оказать существенную нагрузку на производителей и импортеров продукции», — отметил Боярков.
Таким образом, сбор позиционируется не просто как новый налог, а как мера по укреплению технологической и производственной независимости России.