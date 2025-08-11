Эксперт Бисария: встреча Путина и Трампа может стать переломной для торговли

Американская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением США обложить индийские товары 25-процентной пошлиной тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. Трамп ранее заявил, что Индия «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.