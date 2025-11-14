Ричмонд
Эксперт Архангельская рассказала, как уменьшить платеж по ипотеке

Уменьшить платеж по уже взятой ипотеке можно несколькими способами, рассказала «РГ» руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Так, в рамках рефинансирования, например, можно перейти с базовой ипотеки на комбо-вариант или семейную программу, говорит она. Кроме того, если у пары в период выплаты кредита появился ребенок, можно обратиться за пересмотром условий и снижением ставки. В этом случае заемщику необходимо подать в свой банк пакет документов, подтверждающих право на льготу, и написать соответствующее заявление. При этом часть кредита, превышающая лимит льготной программы, рассчитывается по стандартной ставке, уточнила эксперт.

Архангельская обратила внимание, что ставка внутри банка всегда пересматривается индивидуально с учетом кредитной истории, финансового положения и дисциплины платежей. При этом для большинства банков внутренний пересмотр ставки — это скорее исключительная мера, которую они применяют не чаще одного раза в 12 месяцев. По этой причине лучше самостоятельно инициировать ее пересмотр.

По словам эксперта, пакет документов для рефинансирования почти не отличается от первоначального оформления ипотеки. Потребуются паспорт, подтверждение дохода, документы на недвижимость, кредитный договор и справка об остатке долга. Новый банк проверит заемщика, проведет оценку квартиры, чтобы убедиться в ее ликвидности и отсутствии других обременений. «Даже если квартира находится в залоге у другого банка, процедура стандартна: новый кредитор гасит задолженность перед старым банком, после чего обременение переоформляется через Росреестр», — говорит Архангельская.

При оформлении рефинансирования она рекомендовала учитывать сопутствующие расходы: отчет об оценке недвижимости, страхование жизни и имущества, госпошлины, возможные комиссии. Еще можно синхронизировать процедуру с окончанием срока действующего страхового полиса, чтобы не оплачивать страховку дважды.

Кроме того, отмечает эксперт, необходимо сравнить полную стоимость кредита до и после рефинансирования, чтобы оценить реальную выгоду. Анализировать нужно не только изменения ставки, но и ежемесячный платеж, итоговую переплату, а также все единовременные и будущие расходы на оценку, страхование, возможные комиссии. «Рассчитайте, за сколько месяцев сэкономленные на платеже средства покроют ваши затраты на рефинансирование. Это и будет ваш срок окупаемости. Если он приемлем для вас, то сделка будет выгодной», — пояснила она.

Отказы при рефинансировании также возможны, говорит Архангельская. Причем чаще всего из-за ухудшения кредитной истории или нестабильных доходов. Поэтому подходить к процессу она посоветовала так же тщательно, как к первому получению ипотеки: проверить кредитный отчет, убедиться в отсутствии задержек, подготовить документы и подтвердить стабильность доходов.

Между тем юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар подчеркнула, что помимо ипотеки рефинансировать можно потребительские кредиты, кредитные карты и автокредиты.

По ее словам, смысл в этом есть, когда кредиты сильно дешевеют. Может быть и такое, что банки сами предлагают выгодные условия рефинансирования — например, оформление кредитной карты под более низкую процентную ставку или с увеличенным льготным периодом. Если есть цель уложиться в льготный период, но вы немного ошиблись в подсчетах своих финансовых ресурсов, то с помощью новой кредитки, оформленной на условиях рефинансирования, вполне можно погасить текущую задолженность и вновь получить льготный период, отмечает эксперт.

Она добавила, что разные банки выставляют свои собственные условия, какие кредиты они готовы рефинансировать, а какие — нет.

