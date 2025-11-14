Эксперт Архангельская рассказала, как уменьшить платеж по ипотеке

Так, в рамках рефинансирования, например, можно перейти с базовой ипотеки на комбо-вариант или семейную программу, говорит она. Кроме того, если у пары в период выплаты кредита появился ребенок, можно обратиться за пересмотром условий и снижением ставки. В этом случае заемщику необходимо подать в свой банк пакет документов, подтверждающих право на льготу, и написать соответствующее заявление. При этом часть кредита, превышающая лимит льготной программы, рассчитывается по стандартной ставке, уточнила эксперт.
Архангельская обратила внимание, что ставка внутри банка всегда пересматривается индивидуально с учетом кредитной истории, финансового положения и дисциплины платежей. При этом для большинства банков внутренний пересмотр ставки — это скорее исключительная мера, которую они применяют не чаще одного раза в 12 месяцев. По этой причине лучше самостоятельно инициировать ее пересмотр.
По словам эксперта, пакет документов для рефинансирования почти не отличается от первоначального оформления ипотеки. Потребуются паспорт, подтверждение дохода, документы на недвижимость, кредитный договор и справка об остатке долга. Новый банк проверит заемщика, проведет оценку квартиры, чтобы убедиться в ее ликвидности и отсутствии других обременений. «Даже если квартира находится в залоге у другого банка, процедура стандартна: новый кредитор гасит задолженность перед старым банком, после чего обременение переоформляется через Росреестр», — говорит Архангельская.
При оформлении рефинансирования она рекомендовала учитывать сопутствующие расходы: отчет об оценке недвижимости, страхование жизни и имущества, госпошлины, возможные комиссии. Еще можно синхронизировать процедуру с окончанием срока действующего страхового полиса, чтобы не оплачивать страховку дважды.
Кроме того, отмечает эксперт, необходимо сравнить полную стоимость кредита до и после рефинансирования, чтобы оценить реальную выгоду. Анализировать нужно не только изменения ставки, но и ежемесячный платеж, итоговую переплату, а также все единовременные и будущие расходы на оценку, страхование, возможные комиссии. «Рассчитайте, за сколько месяцев сэкономленные на платеже средства покроют ваши затраты на рефинансирование. Это и будет ваш срок окупаемости. Если он приемлем для вас, то сделка будет выгодной», — пояснила она.
Отказы при рефинансировании также возможны, говорит Архангельская. Причем чаще всего из-за ухудшения кредитной истории или нестабильных доходов. Поэтому подходить к процессу она посоветовала так же тщательно, как к первому получению ипотеки: проверить кредитный отчет, убедиться в отсутствии задержек, подготовить документы и подтвердить стабильность доходов.
Между тем юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар подчеркнула, что помимо ипотеки рефинансировать можно потребительские кредиты, кредитные карты и автокредиты.
По ее словам, смысл в этом есть, когда кредиты сильно дешевеют. Может быть и такое, что банки сами предлагают выгодные условия рефинансирования — например, оформление кредитной карты под более низкую процентную ставку или с увеличенным льготным периодом. Если есть цель уложиться в льготный период, но вы немного ошиблись в подсчетах своих финансовых ресурсов, то с помощью новой кредитки, оформленной на условиях рефинансирования, вполне можно погасить текущую задолженность и вновь получить льготный период, отмечает эксперт.
Она добавила, что разные банки выставляют свои собственные условия, какие кредиты они готовы рефинансировать, а какие — нет.