Эксперт Архангельская рассказала, как уменьшить платеж по ипотеке

Кроме того, отмечает эксперт, необходимо сравнить полную стоимость кредита до и после рефинансирования, чтобы оценить реальную выгоду. Анализировать нужно не только изменения ставки, но и ежемесячный платеж, итоговую переплату, а также все единовременные и будущие расходы на оценку, страхование, возможные комиссии. «Рассчитайте, за сколько месяцев сэкономленные на платеже средства покроют ваши затраты на рефинансирование. Это и будет ваш срок окупаемости. Если он приемлем для вас, то сделка будет выгодной», — пояснила она.