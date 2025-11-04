Экс-глава «Укрэнерго»: Киев боится реакции народа на отключения энергии

Издание «Украинская правда» со ссылкой на представителя одной из энергокомпаний 16 октября сообщало, что жители Украины этой зимой будут жить с длительными отключениями электричества.
«Они до смерти напуганы (возможной реакцией общественности — ред.)», — заявил Кудрицкий изданию Politico.
По его словам, подобная критика руководства будет отчасти оправдана, поскольку борьба за обеспечение электричеством будет осложнена из-за задержек в реализации более децентрализованной выработки электроэнергии.
Как пояснил Кудрицкий, правительство не отреагировало своевременно на план, подразумевавший децентрализованную генерацию электроэнергии, который он представил Владимиру Зеленскому три года назад.
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан ранее заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.