Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвестстратег раскрыл, сколько доллар будет стоить к январю

Курс доллара достигнет 88−90 рублей, евро превысит 100 рублей, а юань подорожает свыше 12 рублей. Такой прогноз дал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«На горизонте ближайших месяцев на российскую валюту могут оказывать давление эффект от снижения ставок в экономике, он реализуется с течением времени, а также сокращение профицита платежного баланса. Сезонный рост импорта (к концу года спрос на импортные товары возрастает как среди потребителей, так и компаний) происходит одновременно со снижением экспортной выручки на фоне санкционного влияния и слабости цен на энергоресурсы», — подчеркнул Бахтин.

Эксперт отметил, что негативное влияние на рубль оказывают сезонный рост внешних выплат корпоративного сектора и увеличение спроса на валюту перед новогодними праздниками. С другой стороны, девальвацию рубля сдерживают такие факторы, как замедление снижения ключевой ставки в условиях инфляционных рисков и планируемого повышения НДС, а также продажи валюты компаниям как альтернатива дорогим кредитам и валютные продажи в рамках бюджетного правила.

Геополитическая обстановка, по мнению инвестстратега, также может воздействовать на курс рубля: благоприятные новости способны его поддержать, а ухудшение внешней ситуации усилит давление. При этом сценарий укрепления рубля на 10% и более маловероятен из-за выраженной сезонной слабости национальной валюты. Однако рубль мог бы не ослабеть, а даже укрепиться в случае прорыва в геополитике, например, при достижении мира на Украине.

По данным на 10 октября, доллар стоил более 80,5 рубля, евро — 93,7 рубля, а юань — 11,4 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Капитал: основа успешного бизнеса
Каждый, кто хочет открыть свое дело или вывести существующий бизнес на новый уровень, сталкивается с необходимостью управления капиталом. Это слово часто упоминается в бизнес-среде, однако из контекста не всегда понятно, что оно на самом деле означает. В статье мы рассмотрим, что скрывается за этим понятием, какие виды капитала существуют и как им грамотно управлять.
Читать дальше