Инвестстратег раскрыл, сколько доллар будет стоить к январю

«На горизонте ближайших месяцев на российскую валюту могут оказывать давление эффект от снижения ставок в экономике, он реализуется с течением времени, а также сокращение профицита платежного баланса. Сезонный рост импорта (к концу года спрос на импортные товары возрастает как среди потребителей, так и компаний) происходит одновременно со снижением экспортной выручки на фоне санкционного влияния и слабости цен на энергоресурсы», — подчеркнул Бахтин.
Эксперт отметил, что негативное влияние на рубль оказывают сезонный рост внешних выплат корпоративного сектора и увеличение спроса на валюту перед новогодними праздниками. С другой стороны, девальвацию рубля сдерживают такие факторы, как замедление снижения ключевой ставки в условиях инфляционных рисков и планируемого повышения НДС, а также продажи валюты компаниям как альтернатива дорогим кредитам и валютные продажи в рамках бюджетного правила.
Геополитическая обстановка, по мнению инвестстратега, также может воздействовать на курс рубля: благоприятные новости способны его поддержать, а ухудшение внешней ситуации усилит давление. При этом сценарий укрепления рубля на 10% и более маловероятен из-за выраженной сезонной слабости национальной валюты. Однако рубль мог бы не ослабеть, а даже укрепиться в случае прорыва в геополитике, например, при достижении мира на Украине.
По данным на 10 октября, доллар стоил более 80,5 рубля, евро — 93,7 рубля, а юань — 11,4 рубля.
