Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил вероятность курса доллара выше 100 рублей

Рубль ждет ослабление во втором полугодии, этот период традиционно неблагоприятным для курса, спрогнозировал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Многие спрашивают о цели — где должен рубль стоять. Я считаю, что плюс-минус 100, хоть прогнозы участников рынка меньше: снижения от 80 на процентов 10 ждали, то есть до 88. Я считаю, что будет 100 до конца года», — рассказал «Ленте.ру» Александр Разуваев.

По мнению аналитика, курс может продолжить быстрое снижение, и Министерство финансов вполне устраивает такая ситуация. Аналитик предположил, что для ослабления курса регулятор может пойти на снижение ключевой ставки, что является стандартным методом экономической теории, и, возможно, снизит её до 13% к концу года.

Курс доллара на внебиржевом рынке впервые с весны превысил планку в 84 рубля. Ранее, менее суток назад, он впервые с середины лета преодолел отметку в 82 рубля. Евро накануне вечером также поднимался выше 97 рублей впервые с начала марта.

Центробанк 8 сентября поднял официальные курсы валют, установив доллар на уровне 82,34 рубля, а евро — на уровне 96,57 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше