Эксперт оценил вероятность курса доллара выше 100 рублей

«Многие спрашивают о цели — где должен рубль стоять. Я считаю, что плюс-минус 100, хоть прогнозы участников рынка меньше: снижения от 80 на процентов 10 ждали, то есть до 88. Я считаю, что будет 100 до конца года», — рассказал «Ленте.ру» Александр Разуваев.