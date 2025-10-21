Экономист спрогнозировал курс рубля до конца 2025 года

Михаил Васильев добавил, что Банк России может сохранить ключевую ставку 17% до конца года и снизить ее до 16% к концу первого квартала 2026 года. С одной стороны, отметил он, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях. С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, то есть на валюту.