Экономист спрогнозировал курс рубля до конца 2025 года

«В базовом сценарии мы закладываем сохранение текущей геополитической ситуации как минимум до конца года. Рубль до конца года останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78−86 за доллар, 10,9−11,9 за юань, 91−100 за евро», — сказал он.
В целом, по словам специалиста, факторы за и против рубля остаются сбалансированными. Так, в пользу рубля выступают жесткая монетарная политика, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,5 млрд руб. в день, пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов. Отток капитала ограничен западными санкциями и высокой рублевой ставкой.
Михаил Васильев добавил, что Банк России может сохранить ключевую ставку 17% до конца года и снизить ее до 16% к концу первого квартала 2026 года. С одной стороны, отметил он, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях. С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт, то есть на валюту.
Кроме этого, продолжил аналитик, высокая ставка в рублях делает крайне дорогой спекулятивную игру против рубля.
«Также экспортерам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов», — добавил он.
В то же время, рассказал Михаил Васильев, негативными факторами для рубля являются снижение нефтяных цен до годового минимума, сезонное возрастание спроса на валюту для закупки импорта под высокий новогодний сезон, обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров.
«Мы прогнозируем умеренное снижение нефтяных цен Brent в этом квартале в среднем до $65 за баррель после $69 за баррель в третьем квартале», — подчеркнул эксперт.
Как указал специалист, геополитический фактор остается важным фактором неопределенности для прогноза. Ухудшение отношений с Западом и введение новых санкций может ослабить рубль в район 87−92 за доллар. Напротив, улучшение в отношениях с США может привести к новому витку укрепления рубля в район 72−77 за доллар.
«В оптимистичном сценарии при полном снятии санкций рубль может временно укрепиться до 50−60 за доллар благодаря улучшению условий внешней торговли и активному притоку иностранного капитала», — заключил Михаил Васильев.
