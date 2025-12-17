Экономист: цены в России из-за НДС будут расти плавно

«Произойдет увеличение базовой ставки по НДС — с 20 до 22%. При этом пониженная ставка в 10% останется такой же. Например, она используется в части продовольственных товаров и товаров для детей. Я считаю, что влияние на рост цен в магазинах будет постепенным и ограниченным в силу того, что уточнение ставки затрагивает только часть товаров, а во-вторых, продавцы и производители будут конкурировать за покупателя, а соответственно, проявлять сдержанность в вопросе корректировки цены», — подчеркнул эксперт.
Балынин отметил, что стоимость подакцизных товаров, не относящихся к категории социально значимых, увеличится пропорционально росту акцизов и с учетом повышения ставки налога на добавленную стоимость. Эксперт напомнил, что в 2026 году традиционно произойдет ежегодное увеличение акцизов на соответствующие товары. В частности, акциз на спиртосодержащую продукцию вырастет с 740 до 824 рублей за литр безводного этилового спирта, входящего в состав товара. Акциз на дизельное топливо увеличится с 12 120 до 12 738 рублей за тонну, а на сахаросодержащие напитки — с 10 до 11 рублей за литр.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».