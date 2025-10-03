Ричмонд
Экономист сообщил, какая зарплата в 2026 году даст один пенсионный балл

Стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет в 2026 году до 24 825 рублей. Рост составит около 1,8 тысячи рублей по сравнению с 2025 годом, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«Расчет сделан с учетом действующей формулы и ожидаемой на 2026 год предельной базы для исчисления страховых взносов — 2,979 млн рублей. В 2025 году при зарплате на уровне 22 440 рублей за год формируется 0,976 ИПК. В 2026 году при минимальном размере оплаты труда в 27 093 рубля за год сформируется 1,091 ИПК — на 11,8% больше. По закону число ИПК округляется до тысячных», — сообщил Балынин.

Проверить количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Также на сайте Социального фонда России доступен специальный инструмент моделирования — калькулятор пенсии, который учитывает уже сформированные ИПК и страховой стаж. Этот сервис покажет недостающий стаж и ориентировочный возраст выхода на пенсию.

Следует учитывать, что в 2025 году никто из россиян не выходит на пенсию по старости по возрасту. Первые выплаты страховой пенсии по новым правилам начнутся в 2026 году, когда ее получат женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для ее назначения необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Начиная с 2028 года общеустановленный пенсионный возраст в России будет окончательно закреплен на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

