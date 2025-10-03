Экономист сообщил, какая зарплата в 2026 году даст один пенсионный балл

Следует учитывать, что в 2025 году никто из россиян не выходит на пенсию по старости по возрасту. Первые выплаты страховой пенсии по новым правилам начнутся в 2026 году, когда ее получат женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для ее назначения необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.