Сколько россияне могут получить за больничный при увольнении

«Пособие по временной нетрудоспособности — это одна из социальных выплат в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По закону данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней», — рассказал Балынин.