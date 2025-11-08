Сколько россияне могут получить за больничный при увольнении

«Пособие по временной нетрудоспособности — это одна из социальных выплат в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По закону данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней», — рассказал Балынин.
По его словам, в случае наступления временной нетрудоспособности в течение 30 дней после увольнения дневной размер пособия рассчитывается исходя из среднедневного заработка за два предыдущих календарных года, который умножается на 60%, независимо от страхового стажа.
Например, при зарплате 75 тысяч рублей в месяц в 2023 году и 85 тысяч рублей в 2024 году, дневное пособие составит 1578,08 рубля. Соответственно, за 14 дней болезни общая сумма выплаты достигнет 22 093,12 рубля. Первые три дня нетрудоспособности оплачиваются бывшим работодателем, а последующие — Социальным фондом России. Начисленное пособие подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.
