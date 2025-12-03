Экономист подсчитал, сколько можно заработать на среднем вкладе

В настоящее время, по его оценке, сложилась уникальная ситуация, когда банковские вклады представляют собой финансовый инструмент с высоким доходом и нулевым риском. Этот нулевой риск обеспечивается системой страхования вкладов, гарантирующей возврат средств с начисленными процентами в пределах 1,4 миллиона рублей на один банк даже в случае отзыва у него лицензии. Данные условия объясняют, почему население очень активно использует банковские вклады для приумножения своих накоплений.