Экономист подсчитал, сколько можно заработать на среднем вкладе

Как напомнил специалист, доходность по вкладам более чем вдвое превышает уровень инфляции, так как на рынке присутствуют предложения до 16% годовых при ожидаемой инфляции около 7% по итогам текущего года. При этом год назад были доступны вклады под 20−25% годовых, что позволяло вкладчикам получать доходность, в 3−3,5 раза превышающую инфляцию.
«Средний размер банковского вклада (без остатков до 10 тыс. рублей) по итогам девяти месяцев 2025 года составляет 663 тыс. рублей, за год он увеличился на 80 тыс. рублей. Если, например, в начале декабря 2025 года разместить под 16% годовых на полгода сумму, равную величине среднего вклада, получится заработать порядка 53 тыс. рублей, и, соответственно, 663 тыс. рублей за счет начисленных процентов увеличатся до 716 тыс. рублей», — подчеркнул экономист.
В настоящее время, по его оценке, сложилась уникальная ситуация, когда банковские вклады представляют собой финансовый инструмент с высоким доходом и нулевым риском. Этот нулевой риск обеспечивается системой страхования вкладов, гарантирующей возврат средств с начисленными процентами в пределах 1,4 миллиона рублей на один банк даже в случае отзыва у него лицензии. Данные условия объясняют, почему население очень активно использует банковские вклады для приумножения своих накоплений.
