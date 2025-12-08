Экономист подсчитал, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году

Согласно прогнозу Балынина, минимальный добровольный взнос на страховую пенсию в 2026 году, составляющий 71 525,52 рубля, позволит сформировать 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный взнос в размере 572 204,16 рубля даст возможность получить 8,720 ИПК.
«За девять месяцев 2025 года объем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, составил 1,81 млрд рублей (что на 26,57% выше значений за аналогичный период 2024 года). В 2025 году сумма взноса для формирования одного ИПК составляет 60 771,60 рубля. Максимальный размер добровольного взноса в 2025 году равен 47 3932,80 рубля. Такой платеж позволяет сформировать в 2025 году 7,799 ИПК. Минимальный размер взноса — 59 241,60 рубля, за него человек получит 0,975 ИПК», — подчеркнул экономист.
Законодательство предусматривает ряд случаев, когда граждане России могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Эта возможность, в частности, доступна для тех, кому не хватает некоторого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для возникновения права на страховую пенсию, а также для самозанятых граждан.
По оценкам эксперта, численность самозанятых в России на конец октября 2025 года достигла 14,9 миллиона человек, причем за год их количество выросло практически на 27,4%, что составляет 3,2 миллиона человек.
Самозанятые уплачивают налог по льготной ставке: 4% при работе с физическими лицами или 6% при взаимодействии с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Если самозанятость является основной деятельностью, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за такого гражданина автоматически не уплачиваются. Поэтому добровольное отчисление взносов на страховую пенсию по старости может быть для них выгодным.
Оформить соответствующий договор о перечислении добровольных взносов можно дистанционно через портал «Госуслуги» или приложение «Мой налог», а также при личном обращении в Социальный фонд. Информация о начисленных индивидуальных пенсионных коэффициентах отражается на лицевом счете автоматически, без необходимости предоставления дополнительных подтверждений, и должна быть учтена до 1 марта года, следующего за годом внесения платежей. Таким образом, если взносы были сделаны в 2025 году, данные появятся в системе до 1 марта 2026 года.
Для получения в старости средней по размеру страховой пенсии необходимо иметь минимум 111,8 индивидуальных пенсионных коэффициента.
