Экономист подсчитал, сколько будет стоить пенсионный балл в 2026 году

Оформить соответствующий договор о перечислении добровольных взносов можно дистанционно через портал «Госуслуги» или приложение «Мой налог», а также при личном обращении в Социальный фонд. Информация о начисленных индивидуальных пенсионных коэффициентах отражается на лицевом счете автоматически, без необходимости предоставления дополнительных подтверждений, и должна быть учтена до 1 марта года, следующего за годом внесения платежей. Таким образом, если взносы были сделаны в 2025 году, данные появятся в системе до 1 марта 2026 года.