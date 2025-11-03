Экономист спрогнозировал размер выплат по больничному в 2026 году

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. Если больничный будет оформлен в 2026 году, для расчета учитываются доходы за 2024−2025 годы. В расчет мы можем взять не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год: в 2024 году максимальная база для начисления страховых взносов составила 2,225 млн рублей, а в 2025 году — 2,759 млн рублей. Чтобы определить средний дневной заработок, доход за два года делят на 730», — сообщил Балынин.
Согласно его прогнозу, минимальный размер дневного заработка для расчета больничного в 2026 году составит 890,73 рубля, исходя из МРОТ в 27 093 рубля. Эта величина применяется, если фактический заработок сотрудника окажется ниже. На итоговую выплату влияет страховой стаж: при стаже менее пяти лет применяется коэффициент 60%, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже восемь лет и более — 100%.
Экономист оценил, что минимальный дневной размер пособия в 2026 году будет варьироваться в зависимости от длины месяца: 903,10 рубля в месяцах с 30 днями, 967,61 рубля в феврале и 873,97 рубля в месяцах с 31 днем.
Для работника со средней зарплатой в 100 тысяч рублей за 2024−2025 годы среднедневной заработок составит около 3190 рублей. В этом случае размер дневного пособия достигнет 1914 рублей при стаже до пяти лет, 2552 рублей при стаже от пяти до восьми лет и 3190 рублей при стаже восемь лет и более.
По его словам, при больничном листе продолжительностью 11 дней общая сумма выплаты составит 35 092 рубля для сотрудника со стажем более восьми лет, 28 074 рубля при стаже пять-восемь лет и 21 055 рублей при стаже до пяти лет. При этом первые три дня больничного оплачиваются работодателем, а последующие — Социальным фондом России. Все эти выплаты подлежат обложению НДФЛ, поэтому фактическая сумма, поступающая на счет работника, будет меньше начисленной.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».