Экономист спрогнозировал размер выплат по больничному в 2026 году

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. Если больничный будет оформлен в 2026 году, для расчета учитываются доходы за 2024−2025 годы. В расчет мы можем взять не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год: в 2024 году максимальная база для начисления страховых взносов составила 2,225 млн рублей, а в 2025 году — 2,759 млн рублей. Чтобы определить средний дневной заработок, доход за два года делят на 730», — сообщил Балынин.