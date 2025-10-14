Экономист сообщил о подорожании селедки

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. За неделю снизились цены на куриные тушки “Каждый день” — на 5,0%. Выросли цены на сельдь “Матиас” — на 8,6%. Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 7,2% по сравнению с его ростом на 6,8% неделю назад», — подчеркнул Абрамов.