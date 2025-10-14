Экономист сообщил о подорожании селедки

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. За неделю снизились цены на куриные тушки “Каждый день” — на 5,0%. Выросли цены на сельдь “Матиас” — на 8,6%. Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 7,2% по сравнению с его ростом на 6,8% неделю назад», — подчеркнул Абрамов.
Согласно данным Росстата на 6 октября, годовая инфляция в России продолжила рост и достигла 8,11%. Среди продовольственных товаров за год значительнее всего подорожали конфеты «Мишка косолапый» на 57,1% и плавленый сырный продукт «Фетакса» на 38,6%. Рост цен также зафиксирован на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности, сок апельсиновый J7, куриные тушки, яйца «Окские» категории С1, подсолнечное масло «Олейна», сельдь «Матиас» и белый хлеб.
В то же время на некоторые товары цены снизились. Наибольшее падение показали детский мармелад Fruit-Tella и бананы. Дешевле также стали морковь, сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности и черный чай «Акбар».
