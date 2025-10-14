Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист сообщил о подорожании селедки

Сельдь подорожала в России на 8,6% за неделю. Такие данные привел «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. За неделю снизились цены на куриные тушки “Каждый день” — на 5,0%. Выросли цены на сельдь “Матиас” — на 8,6%. Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 7,2% по сравнению с его ростом на 6,8% неделю назад», — подчеркнул Абрамов.

Согласно данным Росстата на 6 октября, годовая инфляция в России продолжила рост и достигла 8,11%. Среди продовольственных товаров за год значительнее всего подорожали конфеты «Мишка косолапый» на 57,1% и плавленый сырный продукт «Фетакса» на 38,6%. Рост цен также зафиксирован на молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности, сок апельсиновый J7, куриные тушки, яйца «Окские» категории С1, подсолнечное масло «Олейна», сельдь «Матиас» и белый хлеб.

В то же время на некоторые товары цены снизились. Наибольшее падение показали детский мармелад Fruit-Tella и бананы. Дешевле также стали морковь, сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности и черный чай «Акбар».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Росстат: о структуре, истории и обязательной отчетности
Если вы хотите узнать, сколько людей живет в вашем городе, как меняются цены на продукты или какой процент россиян работает, вам поможет Росстат. Расскажем, как взаимодействовать с этим ведомством и кто должен перед ним отчитываться.
Читать дальше