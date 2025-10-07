Экономист сообщил, кому повысят пенсии в ноябре

«Во-первых, увеличится пенсия гражданам, достигшим 80 лет в октябре 2025 года. У них в 2,15 раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии. Размер повышения составит 8907,70 рубля плюс надбавка за уход в размере 1314 рублей. Таким образом, фиксированная выплата к пенсии вырастет с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля. Например, если в октябре пенсионер получал 34 939 рублей, то в ноябре его страховая пенсия увеличится до 45 160 рублей», — подчеркнул Балынин.
Во-вторых, с ноября будут увеличены доплаты к пенсиям для летных экипажей гражданской авиации. Право на получение повышенных выплат имеют мужчины с выслугой не менее 25 лет и женщины с выслугой не менее 20 лет. Для тех, кто уволился по состоянию здоровья, требования к стажу снижаются до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
Размер повышения является индивидуальным, а перерасчет будет осуществлен автоматически одновременно с выплатой пенсии. Для корректного учета данных необходимые документы нужно было подать до 30 сентября 2025 года, добавил Балынин.
В-третьих, по словам экономиста, повышение пенсий также затронет работников угольной промышленности. Доплаты положены лицам, проработавшим не менее 25 лет в шахтах по добыче угля и сланца или занимавшимся строительством шахт. Для отдельных категорий, таких как горнорабочие очистного забоя и проходчики, минимальный требуемый стаж для назначения доплаты сокращен до 20 лет.
Он отметил, что все указанные доплаты будут выплачиваться вместе с основной пенсией. Их перерасчет произведут автоматически на основании данных, предоставленных гражданами до конца сентября.
По информации Социального фонда РФ, в августе средний размер пенсии россиян в номинальном выражении достиг 23 519 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».