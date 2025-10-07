Экономист сообщил, кому повысят пенсии в ноябре

Во-вторых, с ноября будут увеличены доплаты к пенсиям для летных экипажей гражданской авиации. Право на получение повышенных выплат имеют мужчины с выслугой не менее 25 лет и женщины с выслугой не менее 20 лет. Для тех, кто уволился по состоянию здоровья, требования к стажу снижаются до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.