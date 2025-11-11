Экономист зафиксировал снижение цен на селедку

«За неделю значение Индекса Мишек не изменилось и составило 1,9%, как и на прошлой неделе. За неделю снизились цены на сельдь “Матиас” (-8,7%). Выросли цены на бананы (+6,1%) и на яйца Окские категории С1 (+1,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек по данным на 8 ноября увеличилось на 12,4% по сравнению с его повышением на 11,5% неделей ранее», — подчеркнул Абрамов «Газете.Ru».