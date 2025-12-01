Ричмонд
Экономист: пенсионеры стали чаще продолжать работать

Средняя продолжительность работы после назначения пенсии в 2024 году составила 8,2 года. Такую оценку дал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik.com

«В 2022 году показатель составлял 7,47 года, а в 2011-м — 6 лет. Рост означает, что пенсионеры все чаще продолжают работать. Ключевой фактор — кадровый дефицит. Работодатели удерживают сотрудников старшего возраста, предлагая более гибкие условия. Полагаю, что в 2026 году показатель превысит 9 лет. С 2025 года дополнительным стимулом стала индексация пенсий работающим пенсионерам. Средняя пенсия по старости у работающих выросла с 17,89 тыс. рублей на 1 января 2024 года до 21,9 тыс. рублей на 1 января 2025-го (+22,4%)», — подчеркнул Балынин.

Он сообщил, что рост пенсионных накоплений связан с восстановлением индексации и ежегодной августовской корректировкой, которая учитывает уплаченные страховые взносы. В течение года можно сформировать до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), что непосредственно увеличивает итоговый размер выплат. При этом около 44% работающих пенсионеров — это граждане, вышедшие на пенсию досрочно, тогда как в 2011 году их доля составляла 34%. Количество работающих со стажем более 15 лет остаётся стабильным и колеблется в пределах 1,7−2%.

В январе 2026 года запланирована индексация страховых пенсий на 7,6%, что превысит прогнозируемый уровень инфляции. Данная мера затронет всех получателей, включая продолжающих трудовую деятельность. Летом того же года работающим пенсионерам будет проведена очередная корректировка: максимальная прибавка составит до 3 ИПК, или 470,28 рубля, исходя из стоимости одного коэффициента в 156,76 рубля.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в России насчитывалось 40,71 миллиона пенсионеров, из которых 7,45 миллиона человек продолжали работать.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

