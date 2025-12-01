Экономист: пенсионеры стали чаще продолжать работать

Он сообщил, что рост пенсионных накоплений связан с восстановлением индексации и ежегодной августовской корректировкой, которая учитывает уплаченные страховые взносы. В течение года можно сформировать до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), что непосредственно увеличивает итоговый размер выплат. При этом около 44% работающих пенсионеров — это граждане, вышедшие на пенсию досрочно, тогда как в 2011 году их доля составляла 34%. Количество работающих со стажем более 15 лет остаётся стабильным и колеблется в пределах 1,7−2%.