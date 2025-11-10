Экономист рассказала, кому поднимут пенсии в декабре

«Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости», — отметила Финогенова.
Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии в декабре касается пенсионеров, достигших 80 лет, лиц с инвалидностью I группы, а также тех, у кого появились иждивенцы. При этом увеличение не распространяется на граждан, которым страховая пенсия по инвалидности была назначена до 80 лет, а также на получателей пенсий по инвалидности с детства, социальных пенсий и пенсий по случаю потери кормильца.
С 1 января 2025 года фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 17 815,4 рубля, II группы — 8 907,7 рубля, III группы — 4 453,85 рубля. В декабре 2025 года ее размер для лиц старше 80 лет также составляет 17 815,4 рубля. После январской индексации на 7,6% в 2026 году эти выплаты увеличатся: для большинства категорий до 9 583,9 рубля, а для достигших 80-летнего возраста — до 19 169,4 рубля.
Доплата к пенсии предусмотрена и за иждивенцев: детей, внуков, братьев или сестер в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Она составляет треть от фиксированной выплаты на каждого, но не более чем за трех человек. В 2025 году доплата за одного иждивенца равна 2 969,2 рубля, за двух — 5 938,5 рублей, за трех — 8 907,7 рублей. С января 2026 года эти суммы также будут проиндексированы на 7,6%.
