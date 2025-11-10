Экономист рассказала, кому поднимут пенсии в декабре

Доплата к пенсии предусмотрена и за иждивенцев: детей, внуков, братьев или сестер в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Она составляет треть от фиксированной выплаты на каждого, но не более чем за трех человек. В 2025 году доплата за одного иждивенца равна 2 969,2 рубля, за двух — 5 938,5 рублей, за трех — 8 907,7 рублей. С января 2026 года эти суммы также будут проиндексированы на 7,6%.