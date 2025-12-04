Экономист рассказал, за какой размер вклада не нужно платить налог в 2026 году

Во-первых, важно отметить, что облагаются налогом не вклады (средства, размещенные на банковском вкладе), а именно доходы, полученные в виде процентов по вкладам, сказал он.
«Во-вторых, обязанность по уплате налога возникает только в том случае, если полученный таким образом доход (в виде процентов по вкладам) превышает произведение ключевой ставки (в рамках заботы о справедливости налогообложения используется максимальное значение из тех, что были на первое число каждого месяца года, в котором был получен доход; для 2025 года — на 1 января 2025 года, на 1 февраля 2025 года, …., на 1 декабря 2025 года) и 1 млн рублей», — добавил экономист.
В таком случае облагаться будет сумма, превышающая данную величину. Так, в частности, необлагаемая НДФЛ сумма дохода, полученная гражданином в 2025 году (в 2026 году уплачивается налоги за 2025 год) в виде процентов по вкладам, составляет 210 000 рублей (21% * 1 млн рублей).
«Если доход в виде процентов по вкладам составит такую сумму или меньшую, то ни копейки платить в виде НДФЛ не нужно будет. Например, доход в виде процентов по вкладам в 2025 году составил 205 тысяч рублей: эта сумма меньше 210 тысяч рублей, поэтому налог не начисляется», — сообщил экономист.
Если, например, доход в виде процентов по вкладам в 2025 году составил 275 000 рублей, то до 01 декабря 2026 года необходимо будет уплатить налог в сумме (275000−210000) * 0,13 = 8450 рублей.
В-третьих, продолжил он, ФНС России на основании информации, полученной от банков, самостоятельно выполняет все необходимые расчеты и включает сумму к уплате в рассылаемое налоговое уведомление. Гражданину никаких для этого расчётов, выписок, справок
Игорь Балынин подчеркнул, что налог на доходы физических лиц, полученные в 2025 году в виде процентов по банковским вкладам, нужно уплатить вместе с имущественными налогами не позднее 1 декабря 2026 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».