Экономист рассказал, за какой размер вклада не нужно платить налог в 2026 году

«Во-вторых, обязанность по уплате налога возникает только в том случае, если полученный таким образом доход (в виде процентов по вкладам) превышает произведение ключевой ставки (в рамках заботы о справедливости налогообложения используется максимальное значение из тех, что были на первое число каждого месяца года, в котором был получен доход; для 2025 года — на 1 января 2025 года, на 1 февраля 2025 года, …., на 1 декабря 2025 года) и 1 млн рублей», — добавил экономист.