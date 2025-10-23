Экономист подсчитал, сколько самозанятые должны будут платить за больничный

Он отметил, что точный размер страховой выплаты будет определяться выбранной страховой суммой, страховым стажем и другими параметрами, такими как период уплаты страховых взносов. Например, при уплате добровольных взносов в течение 12 и более месяцев и при страховом стаже восемь лет и более, размер выплаты за полный календарный месяц составит 35 или 50 тысяч рублей, что равно 100% страховой суммы. Если страховой стаж составляет от пяти до восьми лет, выплата будет равна 28 или 40 тысячам рублей, что составляет 80% от страховой суммы. При страховом стаже менее пяти лет выплата составит 21 или 30 тысяч рублей, или 60% от страховой суммы.