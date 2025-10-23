Экономист подсчитал, сколько самозанятые должны будут платить за больничный

Самозанятым россиянам с 2026 года планируется открыть доступ к оплачиваемым больничным. О подготовке соответствующих поправок в законодательство на заседании правительства 9 октября объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«На случай болезни или травмы самозанятого страховая сумма составит 35 тыс. или 50 тыс. рублей (по выбору самозанятого). Тариф страхового взноса будет равен 3,84% от страховой суммы. Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тыс. рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тыс. рублей — 1920 рублей в месяц. Для застрахованных лиц, уплачивающих страховые взносы более 18 месяцев и не получавших на протяжении этого периода пособий по временной нетрудоспособности, предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% (нужно будет уплачивать 1210 рублей или 1728 рублей ежемесячно)», — подчеркнул Балынин.
Он отметил, что точный размер страховой выплаты будет определяться выбранной страховой суммой, страховым стажем и другими параметрами, такими как период уплаты страховых взносов. Например, при уплате добровольных взносов в течение 12 и более месяцев и при страховом стаже восемь лет и более, размер выплаты за полный календарный месяц составит 35 или 50 тысяч рублей, что равно 100% страховой суммы. Если страховой стаж составляет от пяти до восьми лет, выплата будет равна 28 или 40 тысячам рублей, что составляет 80% от страховой суммы. При страховом стаже менее пяти лет выплата составит 21 или 30 тысяч рублей, или 60% от страховой суммы.
Экономист уточнил, что если добровольные взносы уплачивались более шести месяцев, но менее одного года, и при страховом стаже восемь лет и более, размер выплаты за полный календарный месяц составит 70% от страховой суммы. С учетом стажа это будет 24,5 или 35 тысяч рублей. Также отмечается, что если период уплаты взносов превысит 24 месяца, то размер скидки увеличится до 30%, и ежемесячно нужно будет уплачивать 941 рубль или 1344 рубля соответственно.
«При страховом стаже от пяти до восьми лет — 19,6 тыс. или 28 тыс. рублей. При страховом стаже менее пяти лет — 14,7 тыс. или 21 тыс. рублей», — подытожил Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».