Экономист рассказала, сколько баллов нужно для средней пенсии

«Чтобы выйти на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля, необходимо накопить не менее 111,8 баллов. При среднем уровне зарплат это соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Фактические значения отличаются по регионам из-за различий в уровне доходов. Россиянам для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. ИПК действует в России с 2015 года и напрямую зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России», — подчеркнула Благова.
Размер годовых пенсионных баллов, сообщила она, напрямую зависит от официального уровня дохода: чем выше заработная плата, тем больше страховых взносов формирует индивидуальный пенсионный коэффициент. Работодатель перечисляет на обязательное пенсионное страхование 22% от зарплаты сотрудника, причем из этой суммы 16% идут непосредственно на расчет ИПК. При этом установлен годовой максимум в 10 баллов, который определяется нормативным размером страховых взносов. В 2025 году этот норматив составляет 441 991,8 рубля.
Расчет страховой пенсии проводится по установленной формуле: количество накопленных баллов умножается на стоимость одного балла, а к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата. На 2025 год стоимость пенсионного балла установлена в размере 145,69 рубля, а фиксированная часть — 8 907,70 рубля.
