Экономист рассказала, сколько баллов нужно для средней пенсии

«Чтобы выйти на среднюю пенсию размером около 25 198,92 рубля, необходимо накопить не менее 111,8 баллов. При среднем уровне зарплат это соответствует страховому стажу примерно 27,6 года. Фактические значения отличаются по регионам из-за различий в уровне доходов. Россиянам для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа. ИПК действует в России с 2015 года и напрямую зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд России», — подчеркнула Благова.