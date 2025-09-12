Ричмонд
Экономист рассказал, почему нельзя хранить деньги дома

Хранение денежных средств «под матрасом» является наименее эффективной финансовой стратегией по умолчанию, отметил к. э. н., основатель Fin-plan.org и автор книги «Вечнозеленый портфель» Виталий Кошин в беседе с «Газетой.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Хранение наличных дома создает иллюзию контроля над средствами, однако на практике связано сразу с тремя существенными рисками: вероятность кражи или пожара, отсутствие доходности и постепенное обесценение из-за инфляции. В 2025 году на рынке уже представлены финансовые инструменты, которые позволяют более эффективно управлять резервными средствами, распределяя их по уровням ликвидности и страховой защиты.

По словам Кошина, историческая инфляция в России демонстрировала значительную волатильность: в отдельные периоды, например, с 2017 по 2020 годы, ее уровень удерживался вблизи отметки 4%, однако отдельные кризисные годы, такие как 2022−2023, характеризовались двузначными показателями.

«Чтобы почувствовать масштаб проблемы, достаточно посмотреть на простую модель: если взять среднюю инфляцию в 9,5% в год (это средняя за последние 25 лет), то покупательная способность 1 млн рублей за 20 лет “усыхает” до примерно 162 000 рублей в ценах первого года. Половина покупательной способности “тает” примерно за 7,6 года», — разъяснил Кошин.

Эксперт рекомендует формировать капитал по принципу трехуровневой системы («A-B-C»), которая способствует сбалансированному управлению личными финансами и повышению их защищённости.

Специалист предлагает поэтапный 30-дневный переход к данной системе. На первой неделе рекомендуется оценить месячные расходы и определить оптимальный размер «финансовой подушки» (3−6 месяцев). Минимальные средства (на две недели) остаются дома и на картах, остальные распределяются по вкладам и инвестиционным инструментам.

В течение второй недели осуществляется открытие счетов в нескольких банках и формирование «лестницы» вкладов, чтобы регулярно иметь доступ к части средств. На третьей неделе в портфель добавляются облигации: открывается брокерский счет и создаётся «лестница» из ОФЗ на сроки от одного до четырех лет, а до 20% «ядра» могут быть размещены в муниципальных облигациях.

Четвёртая неделя предназначена для продвинутых инвесторов, готовых к более сложным инструментам, таким как замещающие облигации.

Таким образом, предложенная стратегия подразумевает поэтапный переход от традиционного хранения наличных к диверсифицированной структуре финансовых активов с достойным уровнем ликвидности и страховой защитой.

Финансовый эксперт рекомендует рассматривать замещающие облигации в качестве валютной составляющей в портфеле, особенно если планируются зарубежные поездки. Он отмечает, что выплаты по таким инструментам привязаны к валютному курсу, а стоимость облигаций на рынке может меняться, поэтому выбор эмитента и сроков вложений должен быть осознанным.

Эксперт подчеркивает, что такой сбалансированный подход помогает снизить вероятность крупных ошибок, дисциплинирует инвестора и обеспечивает управляемость капитала в условиях переменной инфляции и ставок.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

