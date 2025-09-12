Экономист рассказал, почему нельзя хранить деньги дома

В течение второй недели осуществляется открытие счетов в нескольких банках и формирование «лестницы» вкладов, чтобы регулярно иметь доступ к части средств. На третьей неделе в портфель добавляются облигации: открывается брокерский счет и создаётся «лестница» из ОФЗ на сроки от одного до четырех лет, а до 20% «ядра» могут быть размещены в муниципальных облигациях.