Экономист спрогнозировал размер пенсии при большом страховом стаже

Россияне с 37-летним стажем получат пенсию более 28 тыс. рублей, а с 42-летним — более 31 тыс. рублей, дал свой прогноз «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперт представил расчеты, основанные на ежемесячной зарплате в 75 тысяч рублей. При этом, по итогам первого полугодия 2025 года, средняя зарплата по стране достигла 96,22 тысячи рублей. Ежегодный пенсионный коэффициент (ИПК) при таком заработке составляет 3,262.

Накопление коэффициентов за разные периоды страхового стажа происходит следующим образом: за 25 лет формируется 81,550 ИПК, за 30 лет — 97,860 ИПК, за 33 года — 107,646 ИПК, за 35 лет — 114,170 ИПК, за 37 лет — 120,694 ИПК, а за 42 года — 137,004 ИПК.

«При стаже 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин доступен досрочный выход на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. При стоимости одного ИПК в 156,76 рубля и размере фиксированной выплаты в 9584,69 рубля итоговый размер страховой пенсии составит: при стаже 25 лет — 22,4 тыс. рублей, ⁠30 лет — 24,9 тыс. рублей, ⁠33 года — 26,5 тыс. рублей, 35 лет — 27,5 тыс. рублей, 37 лет — 28,5 тыс. рублей, ⁠42 года — более 31 тыс. рублей», — подчеркнул Балынин.

По сведениям Социального фонда РФ, на 1 октября 2025 года средняя пенсия по старости в России достигла почти 25,2 тысячи рублей в месяц. При этом средние выплаты работающим пенсионерам составили 22,4 тысячи рублей, а неработающим — 25,8 тысячи рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

