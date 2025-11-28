Экономист спрогнозировал размер пенсии при большом страховом стаже

«При стаже 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин доступен досрочный выход на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста. При стоимости одного ИПК в 156,76 рубля и размере фиксированной выплаты в 9584,69 рубля итоговый размер страховой пенсии составит: при стаже 25 лет — 22,4 тыс. рублей, ⁠30 лет — 24,9 тыс. рублей, ⁠33 года — 26,5 тыс. рублей, 35 лет — 27,5 тыс. рублей, 37 лет — 28,5 тыс. рублей, ⁠42 года — более 31 тыс. рублей», — подчеркнул Балынин.