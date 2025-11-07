Экономист рассказал, какие продукты подешевели сильнее всего

«В числе самых уверенно подешевевших продуктов питания по итогам 2025 года станут куриное яйцо и картофель. Если мы посмотрим текущие цены и сравним их с концом декабря 2024 года, то цены на яйца сейчас ниже примерно на 22%, а на картофель — на 26%. Также среди продуктов питания с высокой вероятностью мы увидим снижение цен по итогам года на рис (8−10%), сливочное масло (5−10%), сахар-песок (на 4−7%)», — подчеркнул Балынин.
Как отметил экономист, цены на капусту, огурцы и помидоры в России сейчас ниже уровня декабря 2024 года на 30%, 47% и 18% соответственно. Ожидается, что цены начнут незначительно расти, но по итогам 2025 года все равно сохранится снижение: на 17−20% для капусты, на 19−24% для огурцов и на 5−7% для помидоров.
По его словам, снижение цен на плодоовощную продукцию связано с высоким отечественным урожаем и успешной реализацией программ по развитию сельского хозяйства. Сохранение низких цен на такие продукты, как картофель, в течение всего периода до следующего сбора урожая в 2026 году будет зависеть от того, насколько качественно аграрии организуют хранение урожая 2025 года.
Годовая инфляция в России по итогам 2025 года, по прогнозу эксперта, составит 7%.
