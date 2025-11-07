Экономист рассказал, какие продукты подешевели сильнее всего

«В числе самых уверенно подешевевших продуктов питания по итогам 2025 года станут куриное яйцо и картофель. Если мы посмотрим текущие цены и сравним их с концом декабря 2024 года, то цены на яйца сейчас ниже примерно на 22%, а на картофель — на 26%. Также среди продуктов питания с высокой вероятностью мы увидим снижение цен по итогам года на рис (8−10%), сливочное масло (5−10%), сахар-песок (на 4−7%)», — подчеркнул Балынин.