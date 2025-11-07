Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист рассказал, какие продукты подешевели сильнее всего

Куриные яйца подешевели в России на 22%, а картофель — на 26% в 2025 году, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В числе самых уверенно подешевевших продуктов питания по итогам 2025 года станут куриное яйцо и картофель. Если мы посмотрим текущие цены и сравним их с концом декабря 2024 года, то цены на яйца сейчас ниже примерно на 22%, а на картофель — на 26%. Также среди продуктов питания с высокой вероятностью мы увидим снижение цен по итогам года на рис (8−10%), сливочное масло (5−10%), сахар-песок (на 4−7%)», — подчеркнул Балынин.

Как отметил экономист, цены на капусту, огурцы и помидоры в России сейчас ниже уровня декабря 2024 года на 30%, 47% и 18% соответственно. Ожидается, что цены начнут незначительно расти, но по итогам 2025 года все равно сохранится снижение: на 17−20% для капусты, на 19−24% для огурцов и на 5−7% для помидоров.

По его словам, снижение цен на плодоовощную продукцию связано с высоким отечественным урожаем и успешной реализацией программ по развитию сельского хозяйства. Сохранение низких цен на такие продукты, как картофель, в течение всего периода до следующего сбора урожая в 2026 году будет зависеть от того, насколько качественно аграрии организуют хранение урожая 2025 года.

Годовая инфляция в России по итогам 2025 года, по прогнозу эксперта, составит 7%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше