Экономист научил, как посчитать свою пенсию

«Фиксированная выплата и стоимость одного ИПК ежегодно индексируются государством. Например, в 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты 8907,70 рубля. В 2026 году стоимость одного ИПК увеличивается до 156,76 рубля, а фиксированной выплаты — до 9584,69 рубля», — рассказал Балынин.
Согласно оценке эксперта, при ежемесячной официальной заработной плате в 59,9 тысячи рублей за 2025 год будет сформировано 2,605 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Если такой ежегодный доход сохранится в течение 25 лет, общее количество ИПК составит 65,125, что обеспечит размер страховой пенсии в 2026 году на уровне 19 793,69 рубля.
Увеличение страхового стажа приводит к росту накопленных коэффициентов и будущей пенсии: 30 лет стажа дадут 78,150 ИПК и пенсию в 21 835,48 рубля, 33 года — 85,965 ИПК и 23 060,56 рубля, 35 лет — 91,175 ИПК и 23 877,28 рубля, 37 лет — 96,385 ИПК и 24 694,00 рубля, а 42 года стажа позволят накопить 109,410 ИПК и получать пенсию в 26 735,80 рубля.
Он подчеркнул, что страховой стаж и пенсионные права формируются исключительно при официальном трудоустройстве, поэтому крайне важно отказываться от неофициальной выплаты заработной платы.
