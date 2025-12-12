Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист научил, как посчитать свою пенсию

Расчет страховой пенсии по старости состоит из двух частей, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Фиксированная выплата и стоимость одного ИПК ежегодно индексируются государством. Например, в 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты 8907,70 рубля. В 2026 году стоимость одного ИПК увеличивается до 156,76 рубля, а фиксированной выплаты — до 9584,69 рубля», — рассказал Балынин.

Согласно оценке эксперта, при ежемесячной официальной заработной плате в 59,9 тысячи рублей за 2025 год будет сформировано 2,605 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Если такой ежегодный доход сохранится в течение 25 лет, общее количество ИПК составит 65,125, что обеспечит размер страховой пенсии в 2026 году на уровне 19 793,69 рубля.

Увеличение страхового стажа приводит к росту накопленных коэффициентов и будущей пенсии: 30 лет стажа дадут 78,150 ИПК и пенсию в 21 835,48 рубля, 33 года — 85,965 ИПК и 23 060,56 рубля, 35 лет — 91,175 ИПК и 23 877,28 рубля, 37 лет — 96,385 ИПК и 24 694,00 рубля, а 42 года стажа позволят накопить 109,410 ИПК и получать пенсию в 26 735,80 рубля.

Он подчеркнул, что страховой стаж и пенсионные права формируются исключительно при официальном трудоустройстве, поэтому крайне важно отказываться от неофициальной выплаты заработной платы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Пенсионный коэффициент: как заработать на безбедную старость
Размер пенсии россиян напрямую зависит от такого показателя, как пенсионный коэффициент. Из чего он складывается, как его увеличить и какое минимальное значение необходимо для выхода на заслуженный отдых, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше