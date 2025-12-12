Экономист научил, как посчитать свою пенсию

Увеличение страхового стажа приводит к росту накопленных коэффициентов и будущей пенсии: 30 лет стажа дадут 78,150 ИПК и пенсию в 21 835,48 рубля, 33 года — 85,965 ИПК и 23 060,56 рубля, 35 лет — 91,175 ИПК и 23 877,28 рубля, 37 лет — 96,385 ИПК и 24 694,00 рубля, а 42 года стажа позволят накопить 109,410 ИПК и получать пенсию в 26 735,80 рубля.