Как могут снизиться доходы россиян в первом полугодии 2026 года

Она подчеркнула, что проблема вероятного замедления роста реальных доходов не сводится только к инфляции. Она также связана с охлаждением рынка труда на фоне общего замедления экономики. С одной стороны, дефицит кадров в отдельных отраслях, таких как ВПК, ИТ и машиностроение, продолжает подталкивать зарплаты вверх. С другой стороны, рост налоговой нагрузки и издержек бизнеса, исчерпание финансовых возможностей компаний и умеренные темпы роста ВВП сдерживают этот рост.