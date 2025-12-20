Как могут снизиться доходы россиян в первом полугодии 2026 года

Согласно анализу экономиста, в течение последних пяти лет в России наблюдался ускоренный рост реальных доходов населения, однако прогноз на начало 2026 года выглядит сдержанным.
«При позитивном развитии событий рост реальных доходов может составить около 2,7%, а в негативном варианте индексации лишь удержат показатели около нулевого уровня или не смогут предотвратить их снижение. При этом номинальные доходы граждан продолжат расти — примерно на 8,4% — за счет индексации МРОТ и пенсии. Однако этот рост будет частично нивелирован новой волной подорожания товаров и услуг», — отметила Тулупникова.
По ее словам, с 2026 года ожидается усиление ценового давления из-за повышения ставки НДС, роста коммунальных тарифов и введения новых, в том числе технологических, сборов. Даже одно повышение НДС способно нейтрализовать значительную часть прироста доходов.
Она подчеркнула, что проблема вероятного замедления роста реальных доходов не сводится только к инфляции. Она также связана с охлаждением рынка труда на фоне общего замедления экономики. С одной стороны, дефицит кадров в отдельных отраслях, таких как ВПК, ИТ и машиностроение, продолжает подталкивать зарплаты вверх. С другой стороны, рост налоговой нагрузки и издержек бизнеса, исчерпание финансовых возможностей компаний и умеренные темпы роста ВВП сдерживают этот рост.
Во втором полугодии 2026 года ситуация может несколько улучшиться. Ожидается, что темпы инфляции способны замедлиться вплоть до 4%, что в сочетании с мерами государственной поддержки может поддержать покупательную способность населения.
Для сравнения, за последние два года реальные доходы населения стран ОЭСР выросли в среднем на 6,1%, несмотря на сокращение ВВП на душу населения на 3,2%. При этом развивающиеся экономики Восточной Европы и Азии, прежде всего Китай, за последнее десятилетие продемонстрировали значительный рост реальных доходов, укрепление среднего класса и увеличение числа миллионеров на фоне экономического роста.
