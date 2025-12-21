Экономист рассказал, как повысят пенсии в 2026 году

«Кроме того, пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат деньги досрочно — в конце декабря 2025 года. Это связано с длительными выходными и праздничными днями с 31 декабря по 11 января. Прежде всего досрочные выплаты коснутся тех, кто получает пенсию через банк. Если выплаты осуществляются через Почту России, будут сохранены привычные даты доставки с учетом графика работы отделений: при совпадении даты выплаты с выходным днем пенсию можно будет получить накануне, в последний рабочий день», — подчеркнул Балынин.
Он уточнил, что в 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января. Например, при размере пенсии в 27,5 тысячи рублей в декабре, с января ее сумма составит 29,59 тысячи рублей. Всего в России, по данным на 1 сентября 2025 года, насчитывается 40,71 миллиона пенсионеров, включая 7,45 миллиона работающих.
По словам экономиста, для работающих пенсионеров в августе 2026 года также пройдет традиционный перерасчет страховой пенсии с учетом индивидуальных коэффициентов, накопленных в 2025 году. Размер этой индивидуальной прибавки будет ограничен стоимостью трех коэффициентов, а её максимальная сумма составит 470,28 рубля.
Он сообщил, что социальные пенсии будут повышены на 6,8% с 1 апреля 2026 года. В результате их средний размер увеличится с 15 533,90 до 16 590,21 рубля. Право на получение социальной пенсии имеют постоянно проживающие в России граждане, относящиеся к определенным законом категориям: инвалиды, дети-инвалиды, дети, потерявшие родителей, представители коренных малочисленных народов Севера, пожилые люди без права на страховую пенсию и другие.
Уточнить график и порядок получения пенсии можно в обслуживающем банке или отделении Почты России с учетом конкретных условий и режима работы, напомнил Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».