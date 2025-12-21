Экономист рассказал, как повысят пенсии в 2026 году

«Кроме того, пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат деньги досрочно — в конце декабря 2025 года. Это связано с длительными выходными и праздничными днями с 31 декабря по 11 января. Прежде всего досрочные выплаты коснутся тех, кто получает пенсию через банк. Если выплаты осуществляются через Почту России, будут сохранены привычные даты доставки с учетом графика работы отделений: при совпадении даты выплаты с выходным днем пенсию можно будет получить накануне, в последний рабочий день», — подчеркнул Балынин.