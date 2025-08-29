Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете

Ставка по накопительным счетам обычно ниже, чем по срочным вкладам, зато деньги можно снять в любой момент без потери процентов.
«На накопительном счете можно держать весь семейный бюджет за исключением сбережений (“подушки финансовой безопасности”). В резерв необходимо откладывать около 10% ежемесячного дохода. Оставшаяся сумма идет на покрытие текущих расходов», — отметила Валишвили.
По ее словам, четко планировать необязательные траты сложно, поэтому имеет смысл держать эти деньги на накопительном счете в виде буфера ликвидности и таким образом зарабатывать.