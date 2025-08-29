Ричмонд
Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На накопительном счете следует держать весь доход домохозяйства за вычетом обязательных трат и средств, которые идут на формирование «финансовой подушки», рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Ставка по накопительным счетам обычно ниже, чем по срочным вкладам, зато деньги можно снять в любой момент без потери процентов.

«На накопительном счете можно держать весь семейный бюджет за исключением сбережений (“подушки финансовой безопасности”). В резерв необходимо откладывать около 10% ежемесячного дохода. Оставшаяся сумма идет на покрытие текущих расходов», — отметила Валишвили.

По ее словам, четко планировать необязательные траты сложно, поэтому имеет смысл держать эти деньги на накопительном счете в виде буфера ликвидности и таким образом зарабатывать.

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше