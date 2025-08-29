Экономист раскрыла, сколько денег надо держать на накопительном счете

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На накопительном счете следует держать весь доход домохозяйства за вычетом обязательных трат и средств, которые идут на формирование «финансовой подушки», рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.