Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля

«Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля», — сказала экономист.
Она советует придерживаться четкой финансовой стратегии — сбережения лучше разложить в разные активы, начиная от вкладов с пока еще высокой ставкой и заканчивая инструментами фондового рынка, особенно ОФЗ.
При этом нужно постоянно следить за информацией с внешних рынков. Геополитика, санкции, цены на нефть и золото, отток капитала — все это может влиять на стоимость ваших сбережений, заключила Ермилова.