Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На фоне снижения ключевой ставки возможна плавная девальвация, но обвала рубля ждать не стоит. Стратегии для сохранения сбережений в этой ситуации агентству «Прайм» обозначила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Источник: © РИА Новости

«Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля», — сказала экономист.

Она советует придерживаться четкой финансовой стратегии — сбережения лучше разложить в разные активы, начиная от вкладов с пока еще высокой ставкой и заканчивая инструментами фондового рынка, особенно ОФЗ.

При этом нужно постоянно следить за информацией с внешних рынков. Геополитика, санкции, цены на нефть и золото, отток капитала — все это может влиять на стоимость ваших сбережений, заключила Ермилова.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше