Россиянам рассказали, как пенсионеры получат выплаты под конец года

С декабря 2025 года части российских пенсионеров будет произведено повышение выплат. Об этом «ФедералПресс» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Страховые пенсии увеличатся уже в январе 2026 года на 7,6%. Причем считаю важным отметить, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь», — проинформировал эксперт.

По оценке Балынина, страховая пенсия в декабре 2025 года в размере 25 237 рублей с января будет проиндексирована на 7,6% до 27 155,01 рубля, что соответствует приросту примерно на 1,9 тыс. рублей.

Из-за продолжительных праздничных дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года выплаты за январь будут перечислены в конце декабря: пенсионер из примера получит 25 237 рублей в начале декабря и 27 155,01 рубля — в конце месяца.

Экономист напомнил, что рост пенсий темпами не ниже инфляции закреплен указом президента РФ о национальных целях до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В текущем случае индексация превысит уровень инфляции, что указывает на приоритетную поддержку пенсионеров.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

