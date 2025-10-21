Россиянам рассказали, как пенсионеры получат выплаты под конец года

«Страховые пенсии увеличатся уже в январе 2026 года на 7,6%. Причем считаю важным отметить, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь», — проинформировал эксперт.
По оценке Балынина, страховая пенсия в декабре 2025 года в размере 25 237 рублей с января будет проиндексирована на 7,6% до 27 155,01 рубля, что соответствует приросту примерно на 1,9 тыс. рублей.
Из-за продолжительных праздничных дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года выплаты за январь будут перечислены в конце декабря: пенсионер из примера получит 25 237 рублей в начале декабря и 27 155,01 рубля — в конце месяца.
Экономист напомнил, что рост пенсий темпами не ниже инфляции закреплен указом президента РФ о национальных целях до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В текущем случае индексация превысит уровень инфляции, что указывает на приоритетную поддержку пенсионеров.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».