Экономист прокомментировала порог бедности в 43 тысячи рублей

Она подчеркнула, что цифра 43 тысячи выбрана не случайно — она основана на опросах россиян, считающих, что порог бедности располагается на уровне 40−45 тысяч рублей в месяц, а также расчетах, на основе которых реальный прожиточный минимум превышает 40 тысяч рублей.