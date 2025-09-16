Экономист прокомментировала порог бедности в 43 тысячи рублей

Как отметила Залина Казова, кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС, коренной пересмотр критериев бедности, связанный с перемещением акцента с формальных методик на методики, учитывающие реальный уровень доходов, основанный на фактической жизненной ситуации и более точные пороговые жизненные потребности населения, предложенный Сергеем Мироновым и поддержанный Ольгой Епифановой окажет непосредственное влияние на положение определённых категорий граждан.
Она подчеркнула, что цифра 43 тысячи выбрана не случайно — она основана на опросах россиян, считающих, что порог бедности располагается на уровне 40−45 тысяч рублей в месяц, а также расчетах, на основе которых реальный прожиточный минимум превышает 40 тысяч рублей.
Экономист добавила, что зафиксированный прожиточный минимум на сегодня- 17733 рублей -включает только физиологический набор товаров и услуг и позволяет существовать на грани выживания.
«Однако если учитывать расходы на удовлетворение базовых социальных потребностей, питание, лекарства, оплату коммунальных услуг, транспорт, то установленной суммы катастрофически не хватает. И, тем более, учитывая инфляционные тенденции последних лет, прежний уровень прожиточного минимума утратил связь с реальность», — сказала Залина Казова.
Если бы такую инициативу приняли, продолжила экономист, последствия для россиян были бы противоречивы. Среди плюсов она назвала реалистичную оценку масштабов бедности, толчок к повышению зарплат и социальных выплат и усиление адресной поддержки.
Однако у повышения порога бедности есть и минусы: высокая нагрузка на бюджет, вероятность инфляционного давления, а также рост налоговой нагрузки.
Так, пояснила она, повышение порога бедности в 2−2,5 раза приведет к официальному увеличению числа бедных в стране. Это означает необходимость увеличить количество выплат, с чем федеральный бюджет на данный момент не готов справиться.
«Для него это будет серьезным бременем и повлечет сложности с исполнением бюджета. И даже при желании удовлетворить инициативу и увеличить количество выплат, сначала нужно расширить доходную базу бюджета, чтобы действия регулятора не привели к увеличению бюджетного дефицита», — отметила Залина Казова.
Несмотря на актуальность выдвинутой инициативы, законодательное закрепление предложенного порога в ближайшей перспективе кажется маловероятным. Наиболее возможным является постепенное повышение уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, что обеспечит смягчение нагрузки на государственный бюджет, заключила она.
