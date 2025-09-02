Экономист предупредила о резком подорожании гречки в России

«Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний. Для предотвращения резкого роста цен и минимизации негативного эффекта от подорожания гречки необходимо поддержать сельское хозяйство. Государственные субсидии и помощь аграриям могут помочь улучшить условия для производства и снизить затраты, что, в свою очередь, может удержать цены на гречку на более стабильном уровне», — считает Байгузина.