Экономист предупредила о резком подорожании гречки в России

О возможном снижении урожая гречки в 2025 году на 35% сообщили «Известия» 23 августа.
«Всплеск цен на гречку может начаться по мере распространения новостей о плохом урожае. Как правило, цены начинают расти, когда информации становится достаточно, чтобы вызвать опасения среди потребителей и торговых компаний. Для предотвращения резкого роста цен и минимизации негативного эффекта от подорожания гречки необходимо поддержать сельское хозяйство. Государственные субсидии и помощь аграриям могут помочь улучшить условия для производства и снизить затраты, что, в свою очередь, может удержать цены на гречку на более стабильном уровне», — считает Байгузина.
Экономист уточнила, что формирование государственных резервов гречки способно стабилизировать ценовую ситуацию на рынке в период дефицита. По ее оценке, такой механизм позволит сгладить сезонные колебания стоимости данной продукции.
Байгузина также отмечает, что стимулирование производства альтернативных злаковых культур и развитие устойчивых логистических цепочек поспособствуют снижению зависимости от гречки и обеспечат баланс на рынке.
Кроме того, эксперт подчеркивает важность проведения разъяснительных кампаний по вопросам текущих запасов и прогнозов урожайности для снижения ажиотажного спроса и поддержки ценовой стабильности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».