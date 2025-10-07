Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист предупредила россиян о подорожании авиабилетов

Цены на авиабилеты продолжат дорожать, их рост сохранится на уровне текущей инфляции в 8,01%. Такой прогноз дала «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Долгова подчеркнула, что итоговая цена авиабилета складывается из базового тарифа и такс, включающих аэропортовые сборы вылета и прилета, а также сборы за обслуживание и аэронавигацию. На дальнейшую динамику цен влияет целый ряд факторов: баланс спроса и предложения на конкретные даты и направления, который зависит от сезона, праздников и различных событий, а также уровень конкуренции между перевозчиками, включая наличие стыковочных рейсов иностранных авиакомпаний.

Кроме того, на ценообразование воздействуют стоимость авиатоплива, расходы на ремонт и обслуживание воздушных судов, курс рубля и инфляция.

Она также напомнила о вступивших в силу с 1 сентября регуляторных изменениях. В частности, был введен инфраструктурный сбор в размере 150 рублей с каждого билета, а приказом Минтранса отменены комиссии за возврат в части дополнительных услуг. Теперь сборы за изменение даты вылета или возврат билета ограничены лишь фактическими расходами авиакомпании.

Помимо этого, указала специалист, страховщики в настоящее время прорабатывают изменения в условиях страховых полисов, касающихся задержек рейсов, что в дальнейшем также скажется на тарифах и конечной стоимости билета.

«Изменение цен на международные перелеты во втором полугодии, скорее всего, будет соответствовать инфляции с поправкой на курс рубля», — уточнила эксперт.

Долгова отметила, что бронирование как минимум за месяц до вылета позволяет получить скидки до половины стоимости билета. Однако из этого правила бывают исключения, например, более доступные билеты в Анталью иногда появляются всего за неделю до путешествия. Специалист советует заранее отслеживать специальные акции авиаперевозчиков и изменения валютных курсов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше