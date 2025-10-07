Экономист предупредила россиян о подорожании авиабилетов

Долгова подчеркнула, что итоговая цена авиабилета складывается из базового тарифа и такс, включающих аэропортовые сборы вылета и прилета, а также сборы за обслуживание и аэронавигацию. На дальнейшую динамику цен влияет целый ряд факторов: баланс спроса и предложения на конкретные даты и направления, который зависит от сезона, праздников и различных событий, а также уровень конкуренции между перевозчиками, включая наличие стыковочных рейсов иностранных авиакомпаний.
Кроме того, на ценообразование воздействуют стоимость авиатоплива, расходы на ремонт и обслуживание воздушных судов, курс рубля и инфляция.
Она также напомнила о вступивших в силу с 1 сентября регуляторных изменениях. В частности, был введен инфраструктурный сбор в размере 150 рублей с каждого билета, а приказом Минтранса отменены комиссии за возврат в части дополнительных услуг. Теперь сборы за изменение даты вылета или возврат билета ограничены лишь фактическими расходами авиакомпании.
Помимо этого, указала специалист, страховщики в настоящее время прорабатывают изменения в условиях страховых полисов, касающихся задержек рейсов, что в дальнейшем также скажется на тарифах и конечной стоимости билета.
«Изменение цен на международные перелеты во втором полугодии, скорее всего, будет соответствовать инфляции с поправкой на курс рубля», — уточнила эксперт.
Долгова отметила, что бронирование как минимум за месяц до вылета позволяет получить скидки до половины стоимости билета. Однако из этого правила бывают исключения, например, более доступные билеты в Анталью иногда появляются всего за неделю до путешествия. Специалист советует заранее отслеживать специальные акции авиаперевозчиков и изменения валютных курсов.
