Экономист: налоговая может списать деньги со вкладов должников

«С 1 ноября ФНС может применять внесудебный порядок списания задолженности в следующем порядке: в течение трех месяцев с момента даты просрочки ФНС направляет требование об уплате и дает восемь дней на погашение задолженности. Если налоги не поступят через восемь дней, ФНС в течение шести месяцев направит должнику решение о взыскании. Если должник не заплатит и в этом случае, то ФНС спишет налоговую задолженность вместе с пенями со счетов и вкладов физлица», — подчеркнула Фатхлисламова.
Согласно данным ФНС России, сообщила она, россиянам было разослано 66,5 миллиона уведомлений об уплате имущественных налогов и НДФЛ на общую сумму около 410 миллиардов рублей. В 2025 году почти треть всех уведомлений, а именно 21,5 миллиона, направлена в бумажном виде, а 45 миллионов — в электронном через личный кабинет в приложении «Мой налог» или на портале «Госуслуги».
Экономист добавила, что при неуплате этих налогов с 2 декабря будут начисляться пени. Их размер зависит от ключевой ставки Банка России и составляет 1/300 ее значения ежедневно от суммы долга.
До очередного заседания ЦБ 19 декабря размер пени будет равен 0,055% с каждого рубля неуплаченных налогов. Средний налоговый платеж россиянина по имущественным налогам за 2024 год составляет 6165 рублей.
