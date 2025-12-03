Экономист: налоговая может списать деньги со вкладов должников

«С 1 ноября ФНС может применять внесудебный порядок списания задолженности в следующем порядке: в течение трех месяцев с момента даты просрочки ФНС направляет требование об уплате и дает восемь дней на погашение задолженности. Если налоги не поступят через восемь дней, ФНС в течение шести месяцев направит должнику решение о взыскании. Если должник не заплатит и в этом случае, то ФНС спишет налоговую задолженность вместе с пенями со счетов и вкладов физлица», — подчеркнула Фатхлисламова.