Экономист: налоговая может списать деньги со вкладов должников

Налоговая может списать долги со счетов россиян, не заплативших налоги. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«С 1 ноября ФНС может применять внесудебный порядок списания задолженности в следующем порядке: в течение трех месяцев с момента даты просрочки ФНС направляет требование об уплате и дает восемь дней на погашение задолженности. Если налоги не поступят через восемь дней, ФНС в течение шести месяцев направит должнику решение о взыскании. Если должник не заплатит и в этом случае, то ФНС спишет налоговую задолженность вместе с пенями со счетов и вкладов физлица», — подчеркнула Фатхлисламова.

Согласно данным ФНС России, сообщила она, россиянам было разослано 66,5 миллиона уведомлений об уплате имущественных налогов и НДФЛ на общую сумму около 410 миллиардов рублей. В 2025 году почти треть всех уведомлений, а именно 21,5 миллиона, направлена в бумажном виде, а 45 миллионов — в электронном через личный кабинет в приложении «Мой налог» или на портале «Госуслуги».

Экономист добавила, что при неуплате этих налогов с 2 декабря будут начисляться пени. Их размер зависит от ключевой ставки Банка России и составляет 1/300 ее значения ежедневно от суммы долга.

До очередного заседания ЦБ 19 декабря размер пени будет равен 0,055% с каждого рубля неуплаченных налогов. Средний налоговый платеж россиянина по имущественным налогам за 2024 год составляет 6165 рублей.

