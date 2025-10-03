Депутат предложил увеличить минимальную пенсию россиян до 35 тысяч рублей

Он подчеркнул, что для дополнительного финансирования повышения пенсий партия «Справедливая Россия — За правду» рекомендует рассмотреть возможность изъятия средств из бюджета. В числе предлагаемых мер — отмена возврата НДС для экспортеров сырья, распространение налога на сверхприбыль на нефтегазовый и банковский секторы, а также повышение ставки НДФЛ для россиян с годовым доходом свыше 500 миллионов рублей. По предварительным оценкам, совокупный ежегодный эффект от этих инициатив может достичь 9 триллионов рублей.