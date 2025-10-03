Ричмонд
Депутат предложил увеличить минимальную пенсию россиян до 35 тысяч рублей

Страховые пенсии по старости следует повысить до 35 тыс. рублей, сообщил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В современных реалиях следует увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тыс. рублей. Это позволит повысить уровень жизни людей серебряного возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию. И экономика получит подпитку: вырастет спрос, а за ним и предложение. Повышение минимальной страховой пенсии по старости улучшит демографическую ситуацию. Высвобожденное от работы время пенсионеры смогут посвящать внукам, передавать и прививать традиционные ценности», — рассказал Никитин.

Он напомнил, что в России проживает почти 41 миллион пенсионеров, из которых 8 миллионов продолжают трудовую деятельность. Средние страховые выплаты для неработающих пенсионеров составляют 25,8 тысячи рублей в месяц, а для работающих — около 22,1 тысячи рублей. Минимальный размер страховой пенсии по старости остается ключевым ориентиром для оценки достаточности этих выплат.

Как добавил депутат, реализация предложения потребует дополнительных расходов в размере 453 миллиардов рублей ежемесячно, что составит 5,43 триллиона рублей в год. Часть этих средств, по мнению экономиста, может быть получена за счет масштабной ревизии и оптимизации деятельности Социального фонда России, бюджет которого в прошлом году был исполнен с профицитом почти в 555 миллиардов рублей.

Он подчеркнул, что для дополнительного финансирования повышения пенсий партия «Справедливая Россия — За правду» рекомендует рассмотреть возможность изъятия средств из бюджета. В числе предлагаемых мер — отмена возврата НДС для экспортеров сырья, распространение налога на сверхприбыль на нефтегазовый и банковский секторы, а также повышение ставки НДФЛ для россиян с годовым доходом свыше 500 миллионов рублей. По предварительным оценкам, совокупный ежегодный эффект от этих инициатив может достичь 9 триллионов рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

