Экономист спрогнозировал пенсионерам повышенные выплаты в декабре

«Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход — 1314 рублей. Таким образом, если в ноябре пенсионер получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля, то есть на 26,96%. Кроме того, пенсионеры, получающие выплаты до 11 января, получат их досрочно из-за новогодних праздников. Например, если пенсия обычно выплачивается 5-го числа, то в декабре человек получит две суммы — за декабрь и за январь», — подчеркнул Балынин.