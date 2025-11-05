Ричмонд
Экономист спрогнозировал пенсионерам повышенные выплаты в декабре

Российские пенсионеры, достигшие 80 лет в ноябре, получат в декабре повышенную выплату. Размер прибавки составит 10 221,7 рубля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля и надбавки за уход — 1314 рублей. Таким образом, если в ноябре пенсионер получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля, то есть на 26,96%. Кроме того, пенсионеры, получающие выплаты до 11 января, получат их досрочно из-за новогодних праздников. Например, если пенсия обычно выплачивается 5-го числа, то в декабре человек получит две суммы — за декабрь и за январь», — подчеркнул Балынин.

Он сообщил, что январская пенсионная выплата будет проиндексирована на 7,6%. В результате при ноябрьской сумме в 27 078,98 рубля в конце декабря пенсионер получит 29 136,98 рубля, что больше на 2058 рублей.

В первую очередь, отметил специалист, досрочные выплаты коснутся получателей пенсии через банки, в то время как для клиентов «Почты России» даты останутся прежними. Однако при совпадении даты выплаты с выходным днем «почтовым» пенсионерам будет доступна возможность получить деньги накануне. Для уточнения индивидуальных сроков выплат рекомендуется обращаться в свой банк или почтовое отделение.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

