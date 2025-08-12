Экономист подсчитала, сколько будут стоить бюджету компенсации за детсад

«Выплаты окажут экономическую поддержку семьям, снизят нагрузку на трудовую занятость, особенно женщин, и подстегнут развитие социальной инфраструктуры», — сказала эксперт.
Так, пояснила она, компенсация снизит давление на семейный бюджет, особенно для тех, кто вынужден сидеть с ребенком дома или оплачивать частный детский сад.
Кроме того, добавила специалист, введение федеральных стандартов может подтолкнуть регионы активнее развивать сеть детсадов — через строительство, субсидии и стимулирование частного сектора.
Лариса Циканова добавила, что сейчас в очереди стоят порядка 12,9 тысячи детей. Если каждый будет получать сумму, равную региональному МРОТ (22 440 рублей с 1 января 2025 года), это создаст нагрузку на бюджет порядка 289,5 млн рублей в месяц. По словам эксперта, для федерального бюджета это относительно небольшая нагрузка.
При этом, отмечает она, увеличение доли работающих родителей со временем приведет к росту доходов бюджета в виде налогов и пенсионных взносов, что может компенсировать расходы на выплаты.
«Таким образом, бюджетную нагрузку можно считать управляемой. Однако важен режим ее финансирования (централизованный или децентрализованный), контроль и оценка эффекта», — заключила экономист.
