Экономист рассказала, ждать ли индексацию зарплат раз в три месяца

В России вряд ли будет проходить индексации зарплаты каждые три месяца, поделилась своим мнением с «Газетой.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Фото Елены Ермолиной

Таким образом она прокомментировала предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о обязательной ежеквартальной индексации заработных плат.

«Вероятность принятия такой инициативы в 2025 — начале 2026 года представляется невысокой и ограничена проблемой ее экономической реализуемости. Регулярная индексация зарплат раз в квартал требует серьезных бюджетных и организационных ресурсов. Бюджет верстается на год вперед, а ежеквартальная индексация требует постоянного пересмотра расходов. Для бизнеса, особенно малого и среднего, обязательное повышение зарплат каждые три месяца приведет к росту затрат, а в итоге — к повышению цен на товары и услуги или даже к сокращению рабочих мест», — сообщила эксперт.

По ее мнению, такая мера способна усилить инфляционное давление, так как работодатели будут вынуждены закладывать возросшие расходы в стоимость товаров и услуг. Это также может привести к сокращению найма, снижению гибкости рынка труда и росту теневой занятости, поскольку бизнес начнет оптимизировать свои затраты.

Кроме того, для государственных компаний и бюджетной сферы регулярная индексация создаст риск бюджетных перегрузок, заставляя их постоянно изыскивать дополнительные средства, что увеличивает нагрузку на финансовую систему.

Сергей Миронов ранее выступил с инициативой обязать работодателей индексировать зарплаты россиян ежеквартально с учетом инфляции. Он посчитал, что текущий уровень оплаты труда не соответствует росту цен и не обеспечивает достойного уровня жизни. Депутат привел данные, согласно которым у более 15% россиян зарплата составляет от 22 до 40 тысяч рублей, а ещё у 20% — от 40 до 60 тысяч рублей.

При этом, по подсчетам его партии, с учетом текущих цен размер оплаты должен быть не менее 60 тысяч рублей. Миронов выражал уверенность, что ежеквартальная индексация помогла бы сохранить покупательную способность граждан и снизить социальное напряжение, признав, что для реализации этой инициативы бизнесу потребуется государственная поддержка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

