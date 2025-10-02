Экономист рассказала, ждать ли индексацию зарплат раз в три месяца

«Вероятность принятия такой инициативы в 2025 — начале 2026 года представляется невысокой и ограничена проблемой ее экономической реализуемости. Регулярная индексация зарплат раз в квартал требует серьезных бюджетных и организационных ресурсов. Бюджет верстается на год вперед, а ежеквартальная индексация требует постоянного пересмотра расходов. Для бизнеса, особенно малого и среднего, обязательное повышение зарплат каждые три месяца приведет к росту затрат, а в итоге — к повышению цен на товары и услуги или даже к сокращению рабочих мест», — сообщила эксперт.