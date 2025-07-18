Экономист объяснила, ждать ли ежемесячной индексации пенсий в России

«С точки зрения социальной справедливости, эта мера направлена на поддержку пенсионеров. Ежеквартальная индексация пенсии не существенно, но все же защитит пенсионеров от инфляции», — сказала эксперт.
Она пояснила, что, с учетом размера выплат, для большинства пенсионеров это может стать существенной финансовой поддержкой.
Также, по словам специалиста, необходимо учитывать, что для большинства пенсионеров это единственный источник доходов — чем чаще он индексируется, тем выше уровень доходов у самых незащищенных.
«В идеальном варианте, с учетом сложившейся экономической ситуации и темпов инфляции, а также роста цен на товары первой необходимости индексация должна быть ежемесячной по примеру ежемесячной индексации заработной платы на инфляцию в некоторых крупных компаниях», — добавила Лидия Мазур.
Однако, продолжила она, на сегодняшний день принятие ежеквартальной индексации пенсии невозможно. Причем не только с точки зрения дополнительной финансовой нагрузки на Социальный фонд России, но и с точки зрения увеличения объема работы для сотрудников фонда.
Эксперт также отметила необходимость учитывать и размер реальных заработных плат в регионах России, наличие «теневого» сектора экономики и заработных плат в конвертах, а также несущественный размер доходов Социального фонда от инвестиционной деятельности, на которые оказывают влияние и геополитические риски.
«По совокупности всех факторов становится понятным, почему инициатива не будет принята», — заключила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».