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Экономист объяснила, ждать ли ежемесячной индексации пенсий в России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. Воплотят ли эту идею в жизнь, объяснила Финансам Mail Лидия Мазур, доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«С точки зрения социальной справедливости, эта мера направлена на поддержку пенсионеров. Ежеквартальная индексация пенсии не существенно, но все же защитит пенсионеров от инфляции», — сказала эксперт.

Она пояснила, что, с учетом размера выплат, для большинства пенсионеров это может стать существенной финансовой поддержкой.

Также, по словам специалиста, необходимо учитывать, что для большинства пенсионеров это единственный источник доходов — чем чаще он индексируется, тем выше уровень доходов у самых незащищенных.

«В идеальном варианте, с учетом сложившейся экономической ситуации и темпов инфляции, а также роста цен на товары первой необходимости индексация должна быть ежемесячной по примеру ежемесячной индексации заработной платы на инфляцию в некоторых крупных компаниях», — добавила Лидия Мазур.

Однако, продолжила она, на сегодняшний день принятие ежеквартальной индексации пенсии невозможно. Причем не только с точки зрения дополнительной финансовой нагрузки на Социальный фонд России, но и с точки зрения увеличения объема работы для сотрудников фонда.

Эксперт также отметила необходимость учитывать и размер реальных заработных плат в регионах России, наличие «теневого» сектора экономики и заработных плат в конвертах, а также несущественный размер доходов Социального фонда от инвестиционной деятельности, на которые оказывают влияние и геополитические риски.

«По совокупности всех факторов становится понятным, почему инициатива не будет принята», — заключила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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